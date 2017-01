Kreis Konstanz Neujahrsempfang: Was Innenminister Strobl wichtig ist

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl appellierte beim Neujahrsempfang von Kreis- und Stadt-CDU in Konstanz an die Gäste, sich für die Demokratie einzusetzen.

Da kommt er. Thomas Strobl legt auf dem Weg zum CDU-Neujahrsempfang in Konstanz die letzten Meter im unteren Veranstaltungssaal des Konzils zurück. Er schüttelt Hände. Er strahlt. Fast vorne angekommen, deutet er eine kleine Verbeugung vor dem Publikum an. "Wie schön, dass ich bei Ihnen sein darf", sagt der baden-württembergische Innenminister wenig später, als er mit seiner Neujahrsrede beginnt. Thomas Strobl ist der Hoffnungsträger der Südwest-CDU. 185 CDU-Mitglieder, Sympathisanten und Funktionsträger aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens wollen sich seinen Auftritt nicht entgehen lassen.

Zu Beginn haben die Gastgeber drängende Themen angesprochen. Terrorgefahr, Wohnungseinbrüche, Hetzparolen der Populisten: "Können wir überhaupt noch unbeschwert leben?", fragt der CDU-Kreisvorsitzende Willi Streit. Um dann an Strobl gewandt festzustellen: "Wir fühlen uns bei Ihnen in Sachen Innere Sicherheit besser aufgehoben, als bei Ihrem Vorgänger." Fabio Crivellari, der Vorsitzende des Konstanzer CDU-Stadtverbands, der zusammen mit dem Kreisverband der Partei Veranstalter des Neujahrsempfangs ist, rekapituliert: Nach der Landtagswahl sei die CDU nicht in Verzagtheit gefallen, sondern habe Politik gemacht. Crivellari bezeichnet den Innenminister als politisch Handelnden. "Thomas Strobl – das hat der Basis gut getan", so Crivellari.

Der Festredner selbst setzt bei der Weltlage an. Trump, Putin, Erdogan – vieles sei in Bewegung, innerhalb und außerhalb Europas. "Ich habe mir noch nie so viele Gedanken um die Demokratie gemacht wie in der letzten Zeit", sagt Strobl. Es ist eine Feststellung, die ohne Anzeichen von Trübsal daherkommt und in die Forderung mündet: "Wir sollten uns etwas mehr für die Demokratie einsetzen." Der Jurist aus Heilbronn zeigt sich zuversichtlich. Er verweist auf die guten Lebensbedingungen, auf Frieden, die florierende Wirtschaft und niedrige Jugendarbeitslosigkeit im Land des Exportweltmeisters Deutschland. Europa sei nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen wichtig: "Wir sind auch eine Wertegemeinschaft." Was für Strobl im Land wichtig ist? Qualitätsverbesserungen im Schulwesen, die Digitalisierung, die Innere Sicherheit. In der Asylpolitik müssen für ihn "Herz und Härte" zusammenkommen. Verfolgte Menschen sollen aufgenommen und rasch integriert werden. Wer keine Bleibeperspektive hat, soll rasch in sein Heimatland zurückgeschickt werden. Die Polizei erhalte mehr Personal und eine noch bessere Ausrüstung. Applaus für den Minister.

Wenig später gilt das auch für den CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung. Der hat ein Bekenntnis zu Europa abgelegt und eine Kampfansage an die AfD formuliert: "Wer abschotten will, ist beschränkt. Da werden wir die Auseinandersetzung suchen."

Das sagt derInnenminister:

„Wenn Sie zu denen nur mal ein freundliches Wort sagen, dann wäre das ein Zeichen der Wertschätzung, dass wir hinter ihnen und ihrer Arbeit stehen.“

Thomas Strobl, Innenminister, zur Polizei und deren Arbeit



„Fünf Jahre lang hat die alte Koalition geschwätzt, wir haben es in fünf Monaten eingeführt.“

Zur Einführung der Körperkamera (Body-Cam) bei der Landespolizei



„In einigen Jahren wird auch eine Hundertjährige nach so einer Veranstaltung allein heimfahren können.“

Zum pilotierten Fahren



„Wir lösen die Probleme der Welt nicht mit Nationalismus.“

Zur politischen Lage



„Man kann in Konstanz einfach keine schlechte Laune haben.“

Zum Aufenthalt am Bodensee