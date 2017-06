Mitgliederversammlung will mit Umbenennung die Identifikation der Kraftfahrzeugbetriebe mit ihrer Interessenvertretung stärken

Die Kfz-Innung Singen hat sich umbenannt. Die Interessenvertretung des Kraftfahrzeuggewerbes firmiert ab sofort als "Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Bodensee-Hochrhein-Schwarzwald". Wie die Innung in einer Medienmitteilung informiert, hat die Mitgliederversammlung dies einschließlich der damit verbundenen Satzungsänderung so beschlossen. "Kfz-Innung Singen passt nicht mehr. Wir haben unseren Sitz längst in Radolfzell und vertreten die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar und Waldshut. Unsere Mitgliedsbetriebe sollen sich alle im Innungsnamen wiederfinden", stellt Obermeister Hansjörg Blender in der Mitteilung fest. Die Kraftfahrzeug-Innung für die drei genannten Landkreise zählt derzeit 302 Mitgliedsbetriebe.

Mit Blick auf die Aufgaben der Zukunft will die Kfz-Innung nicht nur Nachwuchskräfte für die Arbeit im Kraftfahrzeuggewerbe qualifizieren. Junge Fachleute sollen in einem Juniorenkreis mit speziellen Angeboten auch an die strategischen Aufgaben der Innung herangeführt werden. "Auch wenn unser Vorstand noch nicht zu alt ist, so ist es dennoch an der Zeit, einen allmählichen Generationenwechsel einzuleiten", so wird der Obermeister in der Mitteilung über die Jahresversammlung zitiert. Man wolle sich im Interesse der Mitgliedsbetriebe für die Themen der Zukunft rüsten. Ein wichtiges Sachthema in der Mitgliederversammlung waren neue gesetzliche Vorgaben, die ab 2018 für bestimmte Prüfplätze (Scheinwerfer, Bremsen) in den Werkstätten gelten, wenn dort Hauptuntersuchungen für Fahrzeuge durchgeführt werden sollen. Damit erhöhe sich für die Werkstätten der Aufwand, zumal weitere kostspielige Neuerungen bei anderen Prüfgeräten folgen sollen.

In der Versammlung wurde der Vorschlag unterbreitet, benachbarte Werkstätten könnten einen Prüfplatz gemeinsam nutzen. Mit Blick auf die Vorgaben sagte Innungschef Blender: "Es ist nun mal eine hoheitliche Aufgabe, die korrekt, gesetzeskonform und im Intereresse unserer Kunden zu erfüllen ist." Auf welchem Wege das geschehe – da gebe es einen gewissen Spielraum.