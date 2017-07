Kreis Konstanz Nach Unwetter: Seehas-Strecke wieder freigegeben

Wegen des schweren Unwetters am Freitagabend war die Seehas-Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt. Inzwischen wurden die Folgen des Sturms weitestgehend beseitigt und der Verkehr wieder freigegeben.

Wie die Bundespolizei am Samstagvormittag mitteilte, sind die Abschnitte der Seehas-Strecke wieder freiegeben. Vereinzelt kann es durch Räum- oder Reperaturarbeiten noch zu Beeinträchtigungen kommen. Wir halten Sie auf dem laufenden.Mehrere Zugstrecken waren am Abend wegen umgestürzter Bäume, unterspülter Gleise sowie beschädigter Oberleitungen vorübergehend gesperrt worden. Betroffen waren schwerpunktmäßig die Bahnstrecken zwischen Radolfzell (Kreis Konstanz) und Friedrichshafen (Bodenseekreis) sowie zwischen Radolfzell und Konstanz.Bei Markelfingen (Kreis Konstanz) mussten 70 Reisende von Feuerwehr und Bundespolizei aus einem Zug evakuiert werden, der aufgrund auf die Gleise gestürzter Bäume nicht mehr weiterfahren konnte. Verletzt wurde niemand.Bei Sipplingen rutschte eine Schlammlawine über die Gleise. Das Gleis blieb allerdings befahrbar.Die Bahn stellte - auch grenzüberschreitend in die Schweiz - Schienenersatzverkehr bereit, bis die Strecken am heutigen Samstagmorgen wieder komplett freigegeben werden konnten.