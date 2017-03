Nach Aus für Geburtshilfe: Nun wird die Rechnung aufgemacht

Ende des Monats schließt voraussichtlich die Geburtshilfe-Abteilung am Radolfzeller Krankenhaus. Die Rettungsbemühungen sind gescheitert. Doch was haben diese Bemühungen gekostet? Und wie viel Geld kann der Gesundheitsverbund auf der anderen Seite durch die Schließung einsparen? Das Rechnen beginnt.

Auf der Homepage der belegärztlich geführten Geburtshilfe am Radolfzeller Krankenhaus schwingt in einer Animation der Storch, der das Baby bringt, noch kräftig seine Flügel. Etwas weiter unten können Interessierte dann aber noch einmal nachlesen, was in der vergangenen Woche offiziell verkündet worden war: Die Belegärzte geben auf. Der Kreißsaal in Radolfzell steht schwangeren Frauen nur noch bis zum 24. März offen, danach müssen sie sich eine andere Klinik für die Entbindung suchen. Mit dieser Terminsetzung ist zwar der Countdown für das Aus der Geburtshilfe in Radolfzell eingeleitet, die Diskussion aber noch nicht beendet. Sicher ist, dass die Gremien der Stadt Radolfzell und des Landkreises noch einmal über Geld reden werden. Denn sowohl Stadt als auch Landkreis müssen noch einige Rechnungen begleichen, die für Sach- und Verfahrensprüfungen, für Gutachten und Sondersitzungen angefallen sind.

Der Radolfzeller Oberbürgermeister Martin Staab hat eine solche Überprüfung bereits angekündigt. Man werde dem Gemeinderat im April oder Mai eine finanzielle Bilanz vorlegen, so informierte Staab. Exakt beziffern ließen sich die Kosten derzeit noch nicht, da noch nicht alle Abrechnungen vorlägen. "Es dürfte aber relativ hoch fünfstellig sein", prognostizierte Staab gegenüber dieser Zeitung. Als es um die Rettung der Entbindungsstation ging, waren zweimal Gutachter beauftragt worden zu untersuchen, unter welchen Bedingungen das Belegarztmodell fortgesetzt werden könne. Später war dann die Rede davon, die Kosten der Gutachten zwischen Stadt und Landkreis aufzuteilen. Dazu kommen weitere besondere Auslagen, weil zum Beispiel viele Menschen mit Hochdruck an der Klärung von offenen Fragen gearbeitet haben.

In Radolfzell kam der Gemeinderat zwischen Weihnachten und Neujahr zu einer Sondersitzung zusammen. Auch für das Landratsamt sind die Kosten des Verfahrens derzeit schwer zu beziffern. Der Kreis muss zumindest anteilig ein Gutachten zur Klärung der Frage bezahlen, ob Finanzierungsmodelle für die Geburtshilfe gegen EU-Beihilferecht verstoßen hätten.

Andererseits können Stadt, Kreis und Klinikverbund Subventionen zum Erhalt der Geburtshilfe in Radolfzell einsparen. In der Diskussion vorab war von einem zusätzlichen Finanzbedarf von 420 000 Euro die Rede, der für den Weiterbetrieb anfalle. Bis zu 100 000 Euro pro Jahr sicherte der Landkreis zu. Klar ist auch, dass der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GVKN) mit der Schließung der Geburtshilfe Kosten einspart. So entfällt nach Angaben der Geschäftsführung die Defizitabdeckung für die Geburtshilfe in Radolfzell "im nahezu sechsstelligen Bereich" pro Jahr. Zugleich betonte GVKN-Sprecherin Andrea Jagode, der Verbund sei bereit gewesen, diese Mittel auch künftig zuzuschießen. Am Ende dürfte der Einspareffekt durch die Schließung der Geburtshilfe deutlich über den Ausgaben für die Prüfung des Erhalts liegen.

Enttäuschung, aber auch Verständnis