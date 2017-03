Konstanz Motorradfahrer: Die Gefahr lauert auf der Strecke

Die Verkehrswacht Konstanz-Hegau rät Bikern zum Saisonstart zu besonderer Vorsicht und bietet Motorradfahrern Fahrtraining an.

Motorradfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. So rechnet die Verkehrswacht Konstanz-Hegau in einer Mitteilung zum Start der Motorradsaison vor, dass die Unfallhäufigkeit bei Bikern viermal höher liege als bei Autofahrern. Einerseits würden die Zweiradfahrer trotz eingeschaltetem Licht aufgrund der schmalen Silhouette öfter übersehen als ein Pkw. Zu Fehleinschätzungen komme es oft in Verbindung mit den gefahrenen höheren Geschwindigkeiten. Andererseits verweist die Verkehrswacht auf Motorradunfälle ohne Fremdbeteiligung, die sich wegen plötzlich auftretender Hindernisse ergeben oder aus anderen Gefahrensituationen im Straßenverkehr Oder: Weil der Biker sein Tempo nicht an die äußeren Bedingungen angepasst hat.

Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Konstanz hervorgeht, wurden 2016 in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis 730 Verkehrsunfälle aufgenommen, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. Bei diesen Unfällen kamen sechs Zweiradfahrer ums Leben, 217 wurden schwer verletzt, 484 leicht. Aus Sicht der Polizei bietet die Statistikauswertung indes auch einen positiven Aspekt. Denn die Gesamtzahl der Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern ist im vergangenen Jahr leicht gesunken und im Vergleich zum Geschehen im Jahr 2015 ging auch die Zahl der Verkehrstoten deutlich zurück.

Nach Aussage des Verkehrswacht-Vorsitzenden Willi Streit gilt es nun, diesen positiven Trend fortzusetzen. Die Verkehrswacht möchte dazu einen Beitrag leisten und bietet deshalb ein Sicherheitstraining an. Geübt werden unter anderem Kurven und Slalomfahren zur Verbesserung der Lenkimpulse. Dazu kommen Balanceübungen und Bremsmanöver auf trockener und nasser Fahrbahn. Die Trainingstermine der Kreisverkehrswacht sind im Internet (https://kreisverkehrswacht-konstanz-hegau.de) abrufbar. Auch das Polizeipräsidium bemüht sich um Unfallprävention. Voraussichtlich am Sonntag, 14. Mai, lädt die Polizei mit weiteren Kooperationspartnern zum Bikertreff am Hegaublick bei Engen ein. Dort wollen Polizisten mit Motorradfans ins Gespräch kommen.