Konstanz Motorboot kentert vor Mainauer Bucht

Vor der Mainauer Bucht ist am Donnerstag ein Motorboot gekentert. Darüber informierte gestern die Feuerwehr Überlingen. Die fünf Insassen konnten gerettet werden. Die Crew einesin der Nähe kreuzendes Segelboot nahm sie an Bord. Das Motorboot sank auf den Grund. Warum das Boot kenterte, war gestern noch unklar. Klar ist bislang offenbar nur, das Wasser in das Heck geflossen war. Das Geschehen spielte sich rund 100 Meter vor dem Litzelstetter Ufer vor der Mainauer Bucht ab, wie die Feuerwehr Überlingen berichtet, die zusammen mit der Feuerwehr Konstanz zur Unglücksstelle ausrückte.