Konstanz Motorboot gekentert: Bootsunfall bei Schaffhausen fordert ein Todesopfer

Auf dem Rhein bei Schaffhausen ist ein Motorboot bei einem Anlegemanöver gekentert. Ein Besatzungsmitglied konnte Stunden später nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Ein mit acht Personen besetztes Motorboot ist am späten Dienstagabend auf dem Rhein bei Schaffhausen gekentert. Sieben der Besatzungsmitglieder konnten sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Ein Mann aber schaffte das nicht. Er ertrank. Der Tote wurde Stunden später von Polizeitauchern geborgen.

Wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch informierte, war das Motorboot rheinabwärts unterwegs. Der Schiffsunfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in Höhe des Restaurants Rheinhalde bei einem Anlegemanöver. Nachdem das Boot gekentert war, gelang es sieben Personen, ans Ufer zu schwimmen. Sie blieben unverletzt. Das achte Besatzungsmitglied, ein 54-jähriger Schweizer, ging in den Fluten unter. Die alarmierten Einsatzkräfte der Schaffhauser Polizei starteten unverzüglich eine Suchaktion. Dabei wurden ein Helikopter der Rettungsflugwacht sowie auf Seiten der Polizei Boote und Taucher eingesetzt. Taucher fanden dann auch gegen 2.15 Uhr am Mittwochmorgen den leblosen Körper des Mannes im Rhein nahe der Feuerthaler Brücke, wie die Schaffhauser Polizeisprecherin Cindy Beer informierte. Nach Angaben von Beer trugen die acht Personen auf dem Boot zum Zeitpunkt des Unfalls keine Rettungswesten. Der genaue Unfallhergang werde nun untersucht, so Beer. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Für den tödlich verunglückten Mann sei eine Obduktion angeordnet worden, so hieß es. Zudem wurde beim Bootsführer eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Unterdessen sind Unfälle in der Schifffahrt auch auf dem Bodensee ein Thema. Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums hat die Wasserschutzpolizei im ersten Halbjahr 2017 auf dem baden-württembergischen Abschnitt des Bodensees 38 Schiffsunfälle registriert. Ein gravierender Unfall: Bei einem Ausflug einer zehnköpfigen Gruppe mit einem Katamaran-Motorboot auf dem Untersee fällt am 28. Mai ein zehnjähriger Junge ins Wasser. Das Kind wird von der Schraube des Außenbordmotors erfasst und schwer verletzt.