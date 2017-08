St. Gallen Messerattacke: 22-jähriges Opfer in Lebensgefahr

Bei einem Messerangriff in einer Gartenwirtschaft in St. Gallen wurde ein 22-jähriger Mann durch mehrere Stiche schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen befindet sich ein bei einer Messerattacke am Freitagabend in St. Gallen verletzter 22-Jähriger nach einer Operation weiterhin in Lebensgefahr. Tatverdächtig ist ein 42-jähriger Mann, über dessen Vernehmung die Polizei keine detaillierten Angaben macht.



Er soll unvermittelt und aus unbekanntem Grund auf das Opfer eingestochen haben, Passanten hätten den 42-jährigen überwältigt, entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Der mutmaßliche Täter soll einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Ob die in St. Gallen lebenden Männer sich kannten, sei noch offen.



Das Opfer sei nicht polizeibekannt, der mutmaßliche Täter sei der Polizei nicht wegen Gewaltdelikten bekannt.