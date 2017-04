Konstanz/Feldkirch Maut: Voralberger glauben nicht an Gefahr für Wirtschaft am Bodensee

Maut: Voralberger glauben nicht an Gefahr für Wirtschaft am Bodensee

Vorarlberger Unternehmen sehen der Autobahn-Maut für Pkw in Deutschland mit Gelassenheit entgegen. Keine Gefahr für die Wirtschaftsbeziehungen im Bodenseeraum, so verlautet von der Wirtschaftskammer des österreichischen Bundeslandes. Dieser Einschätzung folgen die deutschen Wirtschaftskammern am westlichen Bodensee nicht.

Was wäre der internationale Bodenseeraum ohne die Wirtschaftskraft von Vorarlberg? Und was wäre das westlichste österreichische Bundesland ohne die Partner in den Nachbarländern? Um diese Fragen zu beantworten, genügt der Blick auf einige wenige ökonomische Kennziffern. So ist Deutschland, und dabei in wesentlichem Maße Baden-Württemberg, der wichtigste Handelspartner Vorarlbergs. Unternehmen aus Vorarlberg haben 2015 Waren und Dienstleistungen im Wert von rund zwei Milliarden Euro nach Deutschland exportiert. Tendenz steigend.



Orientierungshilfe bieten auch die Kaufkraftflüsse. Laut einer Marktuntersuchung der Beratungsgesellschaft Cima Austria kauften Konsumenten aus Vorarlberg 2015 Waren im Wert von rund 51 Millionen Euro auf deutscher Seite der Euregio Bodensee ein. Zum Vergleich: In die Schweiz und nach Liechtenstein flossen nur zwölf Millionen Euro.

Gerät nun Sand in das Getriebe der Beziehungen zwischen zwei EU-Wirtschaftspartnern? Gerät der Austausch ins Stocken, weil Deutschland eine Pkw-Maut für die Benutzung von Autobahnen einführt? Zerbricht vielleicht ausgerechnet am Bodensee Europa? Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried hat in Reaktion auf die Zustimmung der deutschen Ländervertretung zur Einführung der sogenannten Infrastrukturabgabe noch einmal die alpenländische Ablehnung unterstrichen. „Es ist de facto eine Ausländermaut“, gab Leichtfried in einem Interview zu Protokoll und kündigte für den Sommer eine Klage Österreichs gegen die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof an.

Vorarlbeger Wirtschaft bleibt gelassen

Weit weg von Wien, dem politischen Machtzentrum Österreichs, residiert in der Wichnergasse 9 im beschaulichen Feldkirch die Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV). Die Stadt ist mit knapp 33.000 Einwohnern etwa so groß wie Radolfzell, kleiner als Singen, viel kleiner sogar als Konstanz. Doch Feldkirch wächst. Herbert Motter schaut von seinem Büro im zweiten Stock der Vorarlberger Wirtschaftskammer in Feldkirch auf eine große Baustelle. Motter ist Kommunikationschef der WKV, die man als Pendant der deutschen Industrie- und Handelskammer bezeichnen könnte. Bei der WKV in Feldkirch sind die politischen Diskussionen um die deutsche Pkw-Maut präsent, aber sie dominieren nicht. Man könnte auch sagen, die Vorarlberger Wirtschaft zeigt sich weitgehend unbeeindruckt.



Die WKV vertritt die Interessen von 22.000 Mitgliedsunternehmen. 90 Fachgruppen bilden den Resonanzkörper der Organisation. Und in diesen Resonanzkörper hat Motter tief hineingehorcht. Ein Lamento über den drohenden deutschen Wegezoll gibt es nicht, hat der Sprecher der Wirtschaftskammer festgestellt. Was für ihn nachvollziehbar erscheint. „Die Kritik gilt nicht der Einführung der Maut, dann wären wir ja schlechte Verlierer“: So erinnert Motter an die Autobahngebühr für Pkw im eigenen Land, die bereits seit 1997 Bestand hat und die ohne Beanstandung durch die EU blieb. Und er vertieft mit Blick auf die deutsche Initiative: „Es geht nicht um die Maut an sich, sondern um die Art, wie sie gemacht worden ist.



"Das ist verkraftbar"

"Die Vorarlberger Wirtschaftsvertretung befürchtet, das deutsche Mautsystem werde zu komplex und der bürokratische Aufwand für die Nutzer zu hoch. Diese Kritik wird von Wirtschaftsvertretern auf deutscher Seite des Bodensees geteilt." So spricht Claudius Marx, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, von einem „typisch deutschen Hang zu überkomplexen Lösungen“. Umwelt und Einzelfallgerechtigkeit seien zwar wichtig, aber intelligente und einfache Lösungen gingen anders.

Die Sorge der deutschen Wirtschaft Die IHK Hochrhein-Bodensee : Hauptgeschäftsführer Claudius Marx spricht beim Maut-Konzept von einer „überkomplexen Lösung“. Der Aufwand für Erhebung, Kontrolle und Eintreibung der Gebühren könnte zu groß sein im Verhältnis zu fälligen einstelligen Eurobeiträgen. So reduziere sich der effektive Finanzierungsbeitrag. Zudem "fürchten die Grenzregionen, auch wenn insoweit nur die Autobahnen, nicht die Bundesstraßen betroffen sind, nicht ganz ohne Grund um ihre grenzüberschreitende Attraktivität“, heißt es in einer IHK-Stellungnahme.

Das Feldkircher Unternehmen Bachmann electronic GmbH ist ein Technologielieferant zur Digitalisierung von Industrie- und Windenergieanlagen. „Deutschland ist ein wichtiger Markt für unsere Mess- und Steuerungstechnik. Die zusätzlichen Ausgaben für die deutsche Maut sind im Verhältnis zur gesamten Kostenstruktur des Unternehmens marginal“, stellt Firmensprecherin Catherine Diethelm fest. Bachmann electronic hat 22 Fahrzeuge im Pkw-Pool. Die Mehrzahl der Fahrten geht nach Deutschland. Alle Fahrzeuge sind mit österreichischem Pickerl und Schweizer Vignette versehen.



Setzt Deutschland seine Pläne um, kommt eine weitere Jahresvignette hinzu. Kosten nach dem Stand der Dinge: Je nach Schadstoffklasse des Motors maximal 130 Euro. Daran verzweifeln die Stützen von Handel und Wandel in der rot-weiß-roten Grenzregion offenbar nicht. Und Motter formuliert die Prognose der Wirtschaftslobby so: „Natürlich wird es Unternehmen geben, die das trifft. Aber in Relation gesehen ist das verkraftbar.“

Und wie steht es ums Einkaufen?

Das gilt wohl ebenso für die Anbieter im Tourismusgeschäft. Auch hier hat sich bisher offenbar keine Entrüstung aufgestaut über die Pläne der Nachbarn. „Ich glaube nicht, dass die holländischen Gäste ausbleiben, die in Vorarlberg Skifahren wollen“, meint Wirtschaftssprecher Motter. Wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch die Autobahnbenutzungsgebühr leisten. Bei aller optimistischer Betrachtungsweise bleibt auf Vorarlberger Seite am Ende doch ein Fragezeichen des Zweifels.



Es betrifft das Einkaufsverhalten der Menschen am Bodensee. Wird der Bregenzer weiter gelegentlich in Deutschland einkaufen, wenn er eine Straßenbenutzungsgebühr bezahlen muss? Aber das ist ja eher die Sorge der anderen Seite. Die Frage beantwortet hier indirekt ein deutscher Politiker, der selbst am Mautbeschluss mitgewirkt hat. Der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung ist überzeugt: „Die Maut wird keine Nachteile für unsere Grenzregion bringen. Wichtig war uns, dass die ausländischen Autofahrer tatsächlich nur auf Autobahnen bezahlen müssen.“ In einem ersten Entwurf des Gesetzes sei eine Mautpflicht auf allen Straßen vorgesehen gewesen, „auf jedem Feldweg“. Dann hätte jeder Grenzübertritt gekostet. „Das ist aber längst vom Tisch“, so Jung.

Denkbar wäre immerhin, dass die deutsche Politik noch einmal nachrüstet, wenn die Autobahn-Vermeider rund um A 96, A 98 und A 81 in der Bodenseeregion Bundes- und Landstraßen verstopfen. Doch das ist noch kein Thema für die Vorarlberger in diesen Wochen. Denn dort köchelt eine andere Maut-Diskussion. Es geht um die Einführung einer flächendeckenden Schwerverkehrsabgabe, einer Lkw-Maut für das österreichische Straßennetz, bis zum letzten Feldweg.

Maut – drei Länder, drei Modelle

Deutschland: Der Preis der Jahresvignette für Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen richtet sich nach dem Hubraum und den Umwelteigenschaften der Fahrzeuge. Die festgelegte Höchstgrenze der Maut liegt laut Verkehrsministerium bei 130 Euro. Deutsche Fahrzeughalter werden im Gegenzug bei der Kraftfahrzeugsteuer entlastet. Ausländische Fahrzeughalter können zwischen Jahres-, Zehn-Tages- und Zwei-Monatsvignette wählen. Deutsche Kfz-Halter müssen die Gebühr grundsätzlich für ein Jahr entrichten. Die Erhebung der Maut soll mittels einer elektronischen Vignette erfolgen. Die Fahrberechtigung ist mit dem Kfz-Kennzeichen verknüpft. Bei Datenerfassung der Kennzeichen und dem Informationsabgleich werde der Datenschutz voll gewährleistet, so heißt es.

Österreich: Hier gilt die Vignettenpflicht auf allen Autobahnen und Schnellstraßen seit 1997. Kfz-Halter aus dem In- und Ausland können wahlweise eine Vignette für zehn Tage (8,90 Euro), zwei Monate (25,90 Euro) oder ein Jahr (86,40 Euro) lösen. Das „Pickerl“ wird an die Windschutzscheibe geklebt. Es ist bei zahlreichen Verkaufsstellen erhältlich.

Schweiz: Hier gibt es für inländische wie ausländische Autofahrer nur eine Jahresvignette. Für 2017 kostet sie 40 Schweizer Franken. Wie in Österreich wird die Schweizer Vignette an die Windschutzscheibe geklebt. Sie kann beim Zoll, diversen Verkaufsstellen und auch im Internet erworben werden.