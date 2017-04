Konstanz Mann ohne Einreisepapiere fällt gleich zweimal auf

Für einen 22-jährigen war die Reise Richtung Schweiz am Kreuzlinger Zoll vorzeitig beendet. Das Besondere: Der Fernbus, in dem der Mann unterwegs war, wurde doppelt kontrolliert – erst in Konstanz von der deutschen Bundespolizei, dann in Kreuzlingen von der Schweizer Grenzwacht.

Ein 22-jähriger Mann aus einem Balkanland hat vergeblich versucht, per Fernbus in die Schweiz einzureisen. Der Bus, der am Sonntag von Deutschland aus nach Mailand unterwegs war, wurde morgens beim Zwischenhalt in Konstanz an der Haltestelle Döbele von Einsatzkräften der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht über die notwendigen Dokumente verfügte, um in die Schweiz einreisen zu können. Wie ein Sprecher der Bundespolizei informierte, hatte der junge Mann daraufhin den Fernbus in Konstanz verlassen. Doch als die deutschen Polizisten ihre Aktion beendet hatten, stieg der 22-Jährige wieder zu.

Wohl eher zufallsbedingt mussten die Reisenden auf Schweizer Seite am Autobahnzoll nochmals ihre Ausweise zücken und Auskünfte zum Inhalt ihrer Gepäckstücke geben. Denn auch die Schweizer Grenzwacht kontrollierte den Fernbus. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige (wieder) an Bord war und keine gültigen Reisedokumente besaß. Der Mann sei der deutschen Bundespolizei übergeben worden, wie ein Grenzwacht-Sprecher mitteilte. Nach der Doppelkontrolle in Konstanz und Kreuzlingen erreichte der Fernbus sein Ziel in Mailand mit mehrstündiger Verspätung.

Einbrecher festgenommen

Bereits zwei Tage früher, am Freitag vergangener Woche, waren Schweizer Grenzwächter bei der Zollkon­trolle eines Fernbusses in Kreuzlingen fündig geworden. Auch in diesem Falle kam der Bus aus Deutschland. Bei der Überprüfung der Identität der Reisenden stießen die Grenzwächter auf zwei Männer aus einem Balkanland, die ihre maximale Aufenthaltsdauer von drei Monaten im Schengenraum überschritten hatten. Weitere Recherchen ergaben, dass nach den beiden 27 und 33 Jahre alten Männern in der Schweiz gefahndet wurde. Wie die Schweizer Grenzwacht informierte, wurde einer der beiden wegen Einbrüchen mit Haftbefehl gesucht. Der andere hatte gegen Einreisebestimmungen verstoßen. Das Duo wurde festgenommen und der Thurgauer Polizei übergeben.