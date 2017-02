Kreis Konstanz Mann aus Mühlingen soll Freundin umgebracht und im Wald abgelegt haben

In Mühlingen soll ein 41-jähriger Mann während eines handfesten Streits seine 26-jährige Freundin umgebracht haben, danach soll er die Leiche in ein Waldstück bei Konstanz-Litzelstetten gefahren haben. Die Polizei fasst den Mann auf einem Rastplatz an der A8.

Ein Mann aus Mühlingen hat offenbar am Freitagabend seine 26-jährige Freundin ermordet. Der Mann hat zugegeben, während eines handfesten Streits am Freitagabend seine Freundin umgebracht zu haben. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz am Montagmittag in einer Presseerklärung mit. Demnach nahm ein mobiles Einsatzkommando den Mann am Samstag, gegen 18.15 Uhr, auf dem Rastplatz Gruibingen zwischen Ulm und Stuttgart auf der A8 fest. Nachdem der Mann die Tat zugegeben habe, habe er die Ermittler in ein Waldstück bei Konstanz-Litzelstetten geführt: Dort habe er die Leiche der Frau abgelegt, wie es von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.

Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Polizisten auf die Spur der Tat gebracht. Als Ermittler die Wohnung des 41-jährigen Mühlingers betraten, entdeckten sie Hinweise auf eine tätliche Auseinandersetzung, der Bewohner und seine Freundin waren verschwunden.



Die Polizei Konstanz richtete eine 25-köpfige Sonderkommission ein und fahndete nach dem Mann. Auf dem Rastplatz der A8 fanden sie ihn schließlich und nahmen ihn fest. Ein weiteres Fahrzeug des Mannes fanden die Ermittler im Konstanzer Lorettowald, wo es der Mann seinen eigenen Angaben zufolge in der Nacht zu Samstag abgestellt haben soll. Der 41-Jährige gab laut Polizei an, die Leiche seiner Freundin mit seinem Wagen in das Waldstück bei Litzelstetten gefahren zu haben.

Derzeit werde eine Odduktion vorgenommen, um die Todesursache zu ermitteln, heißt es von Staatsanwaltschaft und Polizei. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.