Singen Manfred Hensler: Ein streitbarer und beliebter Schulleiter nimmt Abschied

Die beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz hatten in ihrem geschäftsführenden Schulleiter Manfred Hensler viele Jahre einen höchst engagierten Streiter für ihre Interessen. Nun erlebte der Leiter der Robert-Gerwig-Schule Singen eine zutiefst emotionale Verabschiedungsfeier.

Zum Schluss, nach zweieinhalb Stunden Feierlichkeiten mit großen Ansprachen, humorigen Einlagen, gelungenen musikalischen Darbietungen und überhaupt mit vielen großen emotionalen Momenten, brach es förmlich aus Karin Strehlow heraus, die den Abend so zusammenfasste: „So eine schöne, ergreifende Verabschiedung hab ich ja überhaupt noch nicht erlebt!“ Ganz zu Beginn war sie es selbst gewesen, die am Cembalo zusammen mit den Querflötisten Thomas Mertens und Florian Blum die Verabschiedungsfeier für Manfred Hensler mit der Triosonate in G-Dur von Johann Sebastian Bach eröffnet hatte.

Der Geehrte und in den Ruhestand verabschiedete Schulleiter der Robert-Gerwig-Schule in Singen nahm sich nach dem musikalischen Intro ausgiebig Zeit, all die wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, den Kammern und sonstigen Institutionen zu begrüßen, sowie die vielen Lehrerkollegen, Schülervertreter, Elternbeiräte, Sekretärinnen und Hausmeister seiner Schule. Zum Schluss meinte er mit einem ordentlichen Schuss Selbstironie: „Die gewaltige Danksagung hatte nur den Zweck, dass meine Familie heut endlich mal erfährt, was für ein toller Schulleiter ich war!“

Nachdem das Gelächter abgeklungen war, ergriff Thomas Hecht, Abteilungsdirektor für Schule und Bildung beim Regierungspräsidium Freiburg, das Wort und bezeichnete diesen letzten Satz als „typischen Hensler“. Dieser sei schon ein „seltenes Exemplar“, der sogar Vorladungen nach Freiburg in Kauf genommen habe, wenn es um die Interessen seiner Schule und seines Kollegiums gegangen sei. Hensler sei nach 41 Jahren im Schuldienst, davon 23 Jahre als Schulleiter, ein Idealist geblieben, der nach wie vor der Überzeugung sei, „den besten Beruf der Welt ausüben“. Hecht kam auch auf den Privatmann Manfred Hensler zu sprechen, der ein Freund der Lyrik und Belletristik sei und sich sein Lebensmotto aus Goethes Faust entliehen habe: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.“ Der glückliche Ehemann, Vater von vier Kindern und zweifache Opa sei allerdings kein Stubenhocker, sondern ein ehrgeiziger Sportler, der zum Beispiel den Schwarzwaldmarathon in 3 Stunden 20 Minuten absolviert habe. Schließlich verriet Thomas Hecht einen der Pläne des zukünftigen Pensionärs: „Es kann einem mulmig werden, er will in die Kommunalpolitik!“

Dann überreichte Hecht der neuen Leiterin der Kaufmännischen Schulen Singen, Karin Schon-Kugler, die Ernennungsurkunde. Die Pädagogin, seit 2008 stellvertretende Schulleiterin, bekam von ihrem Vorgänger das ominöse Glöckchen überreicht, das bei Bekanntgaben oder zu viel Unruhe im Lehrerzimmer zum Einsatz komme, wie Hensler erläuterte.

Ein Leuchtturm der Schullandschaft

In seiner Laudatio hob Landrat Frank Hämmerle die Leistungen von Hensler hervor, der über Jahrzehnte die Verantwortung für die größte Berufsschule im Kreis Konstanz mit 2000 Schülern und 100 Lehrkräften getragen habe, ein Vorreiter der Selbstverwaltung der Schulen gewesen sei, sich immer auch um die berufliche Qualifikation der Schwächeren gekümmert habe und sich jüngst große Verdienste um die berufliche Integration von Flüchtlingen erworben habe. Als Beispiel führte er die VAB-O an, das Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen.

Bürgermeisterin Ute Seifried bezeichnete Hensler als „Leuchtturm der Schullandschaft“, Ulrike Brachat von der Musikschule Westlicher Hegau sieht ihn als „Vorwärtsdenker“ und Schulsprecherin Annike Luckner attestierte dem scheidenden Direktor, dass unter ihm immer ein gutes Schulklima geherrscht habe. Diesem Urteil schloss sich das gesamte Lehrerkollegium an, das seinem Chef gar eine Lobeshymne mit folgendem Refrain sang: „Ein Direx wie dieser, kann ein wahrer Segen sein, ein Direx wie dieser, ließ seine Schule nie allein!“

Gerwig-Schule war sein fünftes Kind

Auf den Punkt brachte es seine Tochter Dinusha Hensler, die auch als Lehrerin arbeitet: „Die Robert-Gerwig-Schule ist sein fünftes Kind.“ Berührend waren die Videobotschaften, wie etwa die der vielen Schüler mit ausländischen Wurzeln, die ihn in ihrer Muttersprache verabschiedeten, und die der Enkelkinder, die ihrem Opa für den neuen Lebensabschnitt alles Gute wünschten.

Zum Abschluss ergriff Manfred Hensler nochmal das Wort und sprach auch über Schulpolitik. Etwa davon, dass die Vision aus dem Jahr 2004 von der eigenständigen Schule vom Land danach wieder Stück für Stück zurückgenommen worden sei. Derzeit würden die Schulen durchleuchtet, weil man vom Land aus Ressourcenvergeudung verhindern wolle, wie es von dort heiße. Doch Hensler findet, dass es diese Kontrolle nicht bringe, man solle den Schulen ihre Freiheiten lassen, denn schließlich seien Lehrkräfte „Künstler am Menschen“.

Mit Blick zum Landrat sagte Hensler mit Bedauern, dass leider die baulichen Erweiterungen an der Robert-Gerwig-Schule nicht genehmigt worden seien. Zwar sei vieles renoviert worden, doch das Motto sei gewesen: „Darf es auch ein bisschen enger sein?“ Doch nein, die Zusammenarbeit sei immer eine gute gewesen, man habe zusammen viel bewegt und zum Schluss betonte Hensler, dass es für ihn nie eine Last gewesen sei, sondern immer ein Privileg, unterrichten zu dürfen.

Dann formulierte er noch die beiden Grundsätze, die ihn durch sein Lehrerleben begleitet haben, wobei der eine lautet: „Kontrolle ist gut; Vertrauen ist besser!“ Der Zweite ist vom Kant’schen Kategorischen Imperativ abgeleitet und heißt folgendermaßen: „Lebe den Lehrkräften selbst das vor, was du von ihnen erwartest.“ Zum Abschluss spendeten die Gäste dem scheidenden Direktor stehende Ovationen.

Zur Person

Manfred Hensler, 1951 in Konstanz geboren, machte 1970 am Humboldt-Gymnasium sein Abitur. Sein Studium an der Uni Konstanz mit den Schwerpunkten Mathe und Wirtschaftswissenschaften schloss er 1976 ab. Nach dem zweiten Staatsexamen wurde er 1978 an die Wessenbergschule Konstanz berufen und stieg 1991 zum stellvertretenden Schulleiter auf. 1994 wurde er Schulleiter der Robert-Gerwig-Schule Singen. 23 Jahre lang stand er an der Spitze der größten Berufsschule im Landkreis. Außerdem war Hensler neun Jahre geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis. Sein Nachfolger in dieser Funktion ist Martin Pohlmann-Strakhof, Leiter der Wessenberg-Schule Konstanz.