Konstanz Lehrermangel: Kultusministerium macht kleines Zugeständnis

In Konstanz haben Landespolitiker und Wirtschaftsvertreter über die Zukunft der beruflichen Schulen diskutiert. Dabei wurde offenbar: Das Kultusministerium rückt etwas ab von der viel kritisierten Praxis, Lehrer mit Zeitverträgen zum Schuljahresende zu entlassen und erst nach den Sommerferien wieder einzustellen, um so Geld zu sparen. Für Widerspruch hatte bereits im Vorfeld der Veranstaltung die angekündigte Teilnahme des AfD-Politikers Wolfgang Gedeon gesorgt. Zu einem Eklat kam es dann aber nicht.

Die beruflichen Schulen kämpfen um eine bessere Versorgung mit Lehrkräften und sie müssen sich verstärkt auf die Digitalisierung einstellen. Der Landkreis Konstanz, der Schulträger dieser Bildungseinrichtungen ist, investiert Millionen Euro in Gebäude und Ausstattung. Verantwortlich für die Zuteilung der Lehrer ist das Kultusministerium in Stuttgart. Mit den drängenden Themen beschäftigte sich eine Gesprächsrunde in der Konstanzer Wessenbergschule.

Was ist zur personellen Besetzung der Runde zu sagen? Dem Initiator Manfred Hensler, der geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen und somit deren Sprecher ist, war es gelungen, alle Landtagsabgeordneten aus dem Kreisgebiet an einen Tisch zu holen, mit Ausnahme der Konstanzer Grünenpolitikerin Nese Erikli, die sich im Mutterschutz befindet. FDP, CDU, SPD und Grüne waren kompetent vertreten. Dazu kamen Vertreter der Wirtschaftskammern. An der Einladung des AfD-Politikers Wolfgang Gedeon, der wegen antisemitischer Positionen in seinen Schriften in der Kritik steht und nicht mehr der AfD-Landtagsfraktion angehört, gab es im Vorfeld Kritik. Zum Eklat kam es aber nicht. Wie ist die Ausgangslage? Die erste Frage lautete: Wie lässt sich an den beruflichen Schulen eine ausreichende und verlässliche Lehrerversorgung sicherstellen? Schulsprecher Hensler sagt voraus, die Lehrerversorgung werde sich im nächsten Schuljahr dramatisch verschlechtern. Heute muss Pflichtunterricht in Kernfächern ausfallen, weil Personal fehlt. Die zweite Frage zielte auf die Digitalisierung und das IT-Management an den beruflichen Schulen. Was sagen die Vertreter der Regierungsparteien zum Lehrermangel? Die Vertreter der Regierungskoalition in Stuttgart zeichneten ein positives Bild. Karl-Wilhelm Röhm, stellvertretender Vorsitzender und schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, sagte, die Unterrichtsversorgung in Baden-Württemberg sei noch nie so gut gewesen wie heute. Wenn es zu Engpässen komme, könnten beispielsweise Lehrer mit geringen Deputaten für eine Übergangsfrist um Mehrarbeit angefragt werden. Röhm gestand Lücken ein, die sich aus der Tatsache ergeben, dass in absehbarer Zeit rund 4000 Lehrer in den Ruhestand gehen. Die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger (Grüne, Singen) stellte fest: "Es gab noch nie so viele Lehrer wie in dieser Legislaturperiode." Landesweit sei die Schülerzahl an den beruflichen Schulen um zehn Prozent gesunken, die Zahl der Lehrkräfte aber um zehn Prozent gestiegen. Was sagen die anderen Parteien zum Thema Lehrermangel? Landtagsabgeordneter Jürgen Keck (FDP, Radolfzell) betonte, den Unterrichtsausfall an den Schulen im Kreis könne man nicht durch Überstunden von Lehrern kompensieren. Keck forderte mehr Eigenverantwortung bei Personaleinstellungen und mehr Budgetverantwortung für die Schulen. Der SPD-Kreisvorsitzende und Bundestagskandidat Tobias Volz sagte, die Lehrerversorgung sei in den vergangenen fünf Jahren besser geworden. Im Gegensatz zu anderen Landesteilen steige indes am Bodensee die Schülerzahl: "Ich kann nicht verstehen, dass die Landesregierung Lehrerstellen streicht." Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon (AfD, Singen) sagte, dass das Land Lehrer mit Schuljahresverträgen in den Sommerferien entlasse, um sie möglicherweise im Herbst wieder einzustellen, sei "eine miese Tour". Sein Hinweis, Flüchtlinge sollten nicht integriert, sondern fit gemacht werden für die Rückkehr und den Aufbau in ihrem Heimatland, wurde aus dem Publikum mit Pfiffen quittiert. Wie sieht die Position der Wirtschaftsvertreter und der Elternvertretung aus? Gesamtelternbeiratsvorsitzende Daniela Aberle-Heine forderte 110 Prozent Lehrerversorgung. Nur so könnten am Ende 100 Prozent des Pflichtunterrichts auch tatsächlich erteilt werden. Die Unwägbarkeiten der Lehrereinstellungsverfahren sind für sie ein Unding. Und: "Die Masse an befristeten Verträgen, das muss aufhören." Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Raimund Kegel, kommentierte den Unterrichtsausfall: "Wir nehmen seit Jahren den Mangel zur Kenntnis." Das wolle man nun nicht mehr hinnehmen. IHK-Ausbildungsreferentin Alexandra Thoß appellierte, die Versorgungslücken dürften nicht zu Lasten der beruflichen Schulen gehen. Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender brachte die Azubis in den Blickpunkt: Deren Noten verschlechterten sich zunehmend: "So kommen wir nicht weiter." Kommt Abhilfe in Sicht? Zumindest ein wenig. CDU-Vertreter Röhm berichtete, dass die Arbeitsverträge der Aushilfslehrer in der Flüchtlingsbetreuung an den beruflichen Schulen bis 2018 entfristet werden. Die Pädagogen werden also nach dem laufenden Schuljahr nicht entlassen. Auch die Lehrereinstellungstermine im Land sollen nun vorgezogen werden, damit die Schulen besser planen können. Wichtige Erkenntnis: Das Kultusministerium bewegt sich doch. Wie steht es um die Digitalisierung? Zunächst ist zu sagen, dass alle das Thema für wichtig halten. Und dass die vom Leiter des Berufsschulzentrums Radolfzell, Norbert Opferkuch, vorgebrachte Forderung nach der Einstellung von Profis für Unterhalt und Pflege der neuen technischen Systeme volle Unterstützung findet. Bisher leisten Lehrer das so nebenbei. Zugestimmt hat da auch der schulpolitische Sprecher der CDU, Röhm. Allerdings geht der davon aus, dass die Einstellung der IT'ler Sache des Landkreises wäre und nicht des Landes, das ja ansonsten fürs Personal zuständig ist. Diese Differenzierung hatte der FDP-Kreisrat Georg Geiger herausgefiltert. Was sagt das Publikum zur Digitalisierung? Eine Berufsschülerin stellte fest: "Ich habe lieber einen Lehrer, der mich an einer Tafel unterrichtet, als ein Smartphone, das mich anschweigt." Und dann blieb am Ende Manfred Henslers Fazit: "Lehrer sind nicht alles, aber ohne Lehrer ist alles nichts."



Zahlen und Fakten

An den sieben beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz werden derzeit 9100 Schüler unterrichtet, darunter sind rund 400 Flüchtlinge und

EU-Ausländer. Rund 600 Lehrkräfte sind im Einsatz. Größte Lehranstalt ist die Robert-Gerwig-Schule in Singen mit knapp 200 Schülern. Im Ausbildungsbereich meldet die Handwerkskammer Konstanz ein wachsendes Interesse von Abiturienten. Der Anteil der Bewerber mit Hochschul- oder Fachhochschulreife lag zuletzt bei 16,5 Prozent.