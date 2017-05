Kreis Konstanz Lehrer und Berufsberater begleiten Schüler ins Berufsleben

Arbeitsagentur und allgemeinbildende Schulen im Kreis Konstanz wollen in Zukunft in Sachen Berufsorientierung besser zusammenarbeiten. Ziel ist, dass die Schüler ihren Weg in den Beruf finden.

Schüler allgemeinbildender Schulen im Landkreis sollen es in Zukunft bei der Berufswahl leichter haben. An jeder Schule werden Lehrer und Berufsberater Tandems bilden, um die Schüler gezielt und strukturiert auf dem Weg ins Berufsleben zu begleiten. In Singen fand zum Auftakt ein Workshop statt, bei dem 90 Teilnehmer eine Bestandsaufnahme in Sachen Berufsorientierung an Schulen machten und überlegten, wo es Handlungsbedarf gibt. Außerdem unterschrieben Vertreter des Regierungspräsidiums, des Schulamts und der Agentur für Arbeit einen Kooperationsvertrag, der die Zusammenarbeit verbindlich macht.

"Neu ist, dass wir konzeptionell und strukturell an das Thema herangehen und die Qualität der Berufsorientierung verbessern wollen", sagte Jutta Driesch, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravenburg. Jede Schule werde beraten und erstelle ein individuelles Konzept. Das Ziel sei, den Prozess der Berufsorientierung verbindlich zu gestalten. Auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und derzeit rund 8000 offenen Stellen im Bezirk sei es wichtig, dass Schüler den richtigen Weg in den Arbeitsmarkt finden.

"Wir wollen, dass die Kinder im Berufsleben ankommen", erklärte Victor Schellinger, stellvertretender Schulamtsleiter die Intension der Kooperation. Berufsorientierung solle nicht erst in den Abschlussklassen, sondern von Klasse 5 an in allen Schularten ein Thema sein. Auch die Eltern werden stärker in den Prozess der Berufsfindung, zum Beispiel über einen Elternabend in einem Unternehmen, eingebunden. Berufsorientierung solle nicht mehr nur Sache eines Fachlehrers, sondern könne in vielen Fächern ein Thema sein, sagte Thomas Steiner, leitender Regierungsschuldirektor. Deshalb sei es auch stärker im Bildungsplan verankert. Die Schüler sollen lernen, sich zu orientieren, sich einzuschätzen und selbst einen Beruf zu wählen. Bei 330 Ausbildungsberufen und 18 000 Studiengängen keine Leichtigkeit. Außerdem bilde schulisches Lernen heute die Grundlage für immer neues Lernen, denn kaum mehr ein Arbeitnehmer verbringe sein Arbeitsleben an einer Stelle, erklärte Steiner.

Der Arbeitgeberverband Südwestmetall ist ebenfalls mit im Boot. "Für die Metall- und Elektroindustrie ist eine frühzeitige Berufsorientierung extrem wichtig, damit Schüler die Möglichkeiten technischer Berufe kennenlernen und Hemmschwellen überwinden", erklärte Ralph Wurster, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau. Die Kommunen unterstützten die Kooperation, weil sie Betriebe und Arbeitsplätze vor Ort halten möchten. "Wir haben eine Fürsorgepflicht und wollen unsere Schüler gut gerüstet ins Leben rausschicken", sagte Singens Bürgermeisterin Ute Seifried. Deshalb sei es für die Stadt selbstverständlich, dass der Auftaktworkshop in Singen stattfinden konnte.

Der Workshop

Beim Tandem Berufsorientierung arbeiten Lehrer und Berufsberater zusammen. Weiterführende Schulen sollen ab der 5. Klasse Berufsorientierung bieten. In einem Auftaktworkshop machten Lehrer aller allgemeinbildenden Schulen, Berufsberater, Vertreter der Kammern, Kommunen und des Arbeitgeberverbandes eine Bestandsaufnahme. In Zukunft sollen die Beteiligten einmal im Jahr zusammenkommen, um sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln.