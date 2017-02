Landkreis Konstanz: Die Grippewelle rollt

Das Gesundheitsamt im Landkreis Konstanz warnt vor der Grippegefahr.

Die Zahl der Grippefälle ist im Landkreis Konstanz in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Darüber informierte am Freitag das Gesundheitsamt. Seit Beginn der aktuellen Grippesaison im Dezember wurden dem Amt für Gesundheit und Versorgung bereits 154 Fälle gemeldet. Zum Vergleich: In der Vorsaison lag die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle bei 118. Gemeldet werden dem Gesundheitsamt jedoch nur die Fälle, die durch eine Laboruntersuchung bestätigt wurden. Die Zahl der tatsächlich Erkrankten liege daher wesentlich höher, so hieß es.

Die aktuelle Grippesaison hatte bereits Mitte Dezember und damit deutlich früher begonnen als in den vergangenen Jahren. Die Monate Januar und Februar sind erfahrungsgemäß besonders betroffen. Nach Angaben der Mediziner kursieren Grippewellen in der Regel etwa acht bis zehn Wochen. Auch die Kindergärten im Landkreis vermelden, dass die Grippewelle zwischenzeitlich angekommen ist. Eltern sollten möglich betroffene Kinder zumindest während der Krankheitsphase und zwei bis drei Tage darüber hinaus zu Hause lassen, empfiehlt das Gesundheitsamt, das auch die Merkmale der Krankheit benennt: Die für eine Grippe typischen Symptome beginnen plötzlich, zumeist mit Fieber, trockenem Reizhusten, Muskel- und Kopfschmerzen. Weitere Beschwerden können allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, aber auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sein. Die Krankheitsdauer liegt in der Regel bei fünf bis sieben Tagen, kann aber in Abhängigkeit von Komplikationen und Risikofaktoren auch deutlich länger sein.

Um einer Ansteckung aus dem Wege zu gehen, sei ein näherer Kontakt zu Erkrankten nach Möglichkeit zu vermeiden. Wer selbst erkrankt ist, sollte am besten in die Armbeuge husten – nicht in die Hand, und nicht offen in den Raum.