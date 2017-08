Radolfzell Kunstprojekt am Berufsschulzentrum Radolfzell: Hier entzweit Kunst die Politik

Ein am Berufsschulzentrum Radolfzell geplantes interaktives Kunstprojekt von Boris Petrovsky löst bei Kreispolitikern ein geteiltes Echo aus. Die Einen finden's gut, die Anderen fürchten unliebsame Reaktionen von Betrachtern und Störungen der Nachbarn durch Lichteffekte.

An einer geplanten Lichtinstallation des Konstanzer Künstlers Boris Petrovsky am Neubau des Berufsschulzentrums in Radolfzell scheiden sich schon im Vorfeld die Geister. Das Kunstwerk aus beleuchteten Großbuchstaben soll interaktiv sein, die Betrachter sollen es durch Handybotschaften verändern können. Landrat Frank Hämmerle sieht in der Leuchtschrift Kunst, die zur Moderne passt. Andere fürchten Schmutzbotschaften auf dem Kunstwerk und Störung der Nachbarn durch die Lichteffekte.

Am neuen Berufsschulzentrum soll Kunst am Bau realisiert werden, dafür hatte sich der Konstanzer Kreistag schon im Jahr 2013 entschieden. 75 000 Euro wurden dafür bereit gestellt. Sie sollen nun für das Petrovsky-Werk eingesetzt werden. Das Honorar für weitere Kunstakzente am Bau, also der farblichen Gestaltung der Betonstützen und anderen Flächen im Gebäude, durch den Künstler Harald F. Müller aus Singen, will die Radolfzeller Werner- und Erika-Messmer-Stiftung übernehmen. Die Kunststiftung des Landkreises Konstanz hatte beide Projekte empfohlen. In Absprache mit dem Berufsschulzentrum und den Architekten für den Neubau soll das Farbprojekt vom Harald F. Müller noch in den laufenden Sommerferien umgesetzt werden.

Etwas längere Vorlaufzeit hat das interaktive Petrovsky-Werk. Landrat Hämmerle hält interaktive Kunst im digitalen Zeitalter für ein Muss. Er geht davon aus, dass die Schule mit dieser Kunst überregional Aufmerksamkeit erregen wird. Nach Auskunft des Künstlers, so sagte Hämmerle, sei es möglich, über bestimmte Computerprogramme Fäkalbegriffe und andere Schmutzbotschaften auszuschließen. Petrovsky hat schon Erfahrung mit interaktiven Lichtinstallationen. Der Medienkünstler hat eine solche Lichtinstallation als ganz besonderes Kommunikationssystem für das Deutsche Buch- und Schriftmuseum in Leipzig entwickelt. Zu den wichtigsten Arbeitsmaterialien des Künstlers gehören Leuchtelemente. Er erhielt in den Jahren 2010 und 2014 den Preis der ars electronica in Linz. Dieser fördert Kunst in enger Verbindung mit digitalen und anderen Techniken. Im Kreistag wurden jüngst weniger die künstlerischen Aspekte diskutiert, sondern die Wirkung der Leuchtkörper auf die Nachbarschaft. Das Werk benötigt eine Baugenehmigung, die nach Angaben der Kreisverwaltung durch die Baubehörde in Radolfzell in Aussicht gestellt sei. Der Landrat versicherte, in den frühen Morgen und den späten Abendstunden werde das Kunstwerk nicht leuchten.

Der CDU-Kreisrat Wolfgang Müller-Fehrenbach begrüßte das Projekt. "Mediale Innovation, das passt an diese Schule." Grünen-Kreisrat Siegfried Lehmann sagte, er freue sich auf die moderne Kunst. Dietmar Baumgartner, Kreisrat der Freien Wähler, dagegen sorgt sich um Anwohner, die von ihren Balkonen auf Leucht-Lettern blicken. Er bezweifelt den künstlerischen Wert eines Riesen-ABCs. "Das ist für mich keine Kunst." SPD-Rat und Berufsschullehrer Markus Zähringer mahnte, erst wenn alles am Neubau fertig sei, an die Kunst zu denken.

Die Künstler