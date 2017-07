Singen Kunstmuseum Singen zeigt Jean Paul Schmitz

Der Künstler Jean Paul Schmitz war nicht nur einer der besten Landschaftsmaler des Bodensees. Das wird mit der Werkschau im Singener Kunstmuseum deutlich.

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung im Singener Kunstmuseum steht die Landschaftsmalerei: Hier werden rund 80 Arbeiten von Jean Paul Schmitz gezeigt. Der im Rheinland geborene Künstler, der seit 1949 auf der Höri lebte und 1970 in Singen starb, galt schon zu Lebzeiten als einer der besten Landschaftsmaler des Bodensees. Es heißt, seine Bilder würden eine heitere Gelassenheit ausstrahlen. In der Tat: Die oftmals in hellen Farbtönen leuchtenden Werke wirken in sich harmonisch und laden zum ausgiebigen Betrachten ein. Was die Ausstellung so besonders macht, sind unter anderem auch Bilder, die eine andere Seite des Künstlers sichtbar werden lassen. "Wir wollen den Blick erweitern und den ganzen Jean Paul Schmitz zeigen", sagte Christoph Bauer vor zahlreichen Besuchern zur Eröffnung. Schmitz sei mehr als ein Bodenseemaler – er sei auch ein rheinischer Expressionist, wobei er von Anfang an ein eher gemäßigter Vertreter der französischen Moderne gewesen sei, betonte der Leiter des Kunstmuseums in seiner Einführung.

So werden Arbeiten aus der Studienzeit des Künstlers gezeigt wie auch Werke, die bei Auslandsaufenthalten und Reisen entstanden sind. Als Bildmotiv wählte Schmitz oftmals Szenen aus dem Alltag.

Auch die beiden Parallelausstellungen sind besonders: Die Neupräsentation von Werken weiterer Höri-Künstler aus dem Bestand des Kunstmuseums wie auch wiederentdeckte Arbeiten von Ilse Schmitz – Ehefrau von Jean Paul Schmitz und ebenfalls Künstlerin, die nach der Geburt der beiden Kinder ihre künstlerische Tätigkeit lange Zeit ruhen ließ – stellen eine hervorragende Ergänzung dar.

Christoph Bauers Dank galt den Kindern des Künstlerehepaares. Tochter und Sohn waren beide anwesend. Sie hätten für das Kunstmuseum den Nachlass geöffnet, Einsicht in Schriftzeugnisse und Fotoalben gewährt und weitere Leihgeber vermittelt. Nur dadurch sei es möglich, eine Ausstellung in dieser Form zu präsentieren.

Zur Ausstellung, die bis 24. September dauert, gibt es öffentliche Führungen. Mehr Informationen im Internet: www.kunstmuseum-singen.de