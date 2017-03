Konstanz Kunstauktion soll Geld für Kirchensanierung bringen

Die evangelische Auferstehungskirche in Litzelstetten muss saniert werden. Die Gemeinde ist zuversichtlich, dass 2018 mit den Arbeiten begonnen werden kann. Doch am Freitag, 17. März, soll eine Kunstversteigerung mit Auktionator Carlo Karrenbauer noch weitere Spenden in die Kasse spülen.

Das Ziel ist endlich in Sichtweite. Im kommenden Jahr kann voraussichtlich mit der Sanierung der Litzelstetter Auferstehungskirche begonnen werden. 91 000 sind inzwischen an Spenden zusammengekommen. Doch das Fundraising-Team muss gleichwohl noch einmal kräftig wirbeln, um die insgesamt 100 000 Euro, welche die Kirchengemeinde beisteuern muss, zu erzielen. Aus diesem Grund greift der bekannte Konstanzer Auktionator Carlo Karrenbauer am Freitag, 17. März, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Auferstehungskirche zum vierten Mal zum Hammer, um maximal 30 gespendete Kunstwerke zu Gunsten des Bauprojekts zu versteigern.

"Die geplanten 100 000 Euro werden wir sicherlich in diesem Jahr erreichen können", ist Bernhard Schallenmüller vom Fundraising-Team zuversichtlich. Allerdings darf es auch ein bisschen mehr sein, denn die Baukosten werden seit der ersten Planung und Kalkulation im Jahr 2012 gestiegen sein. "Der Bauausschuss ist kräftig am arbeiten. Auch die Aktualisierung der Angebote erfolgt derzeit", berichtet Pfarrer Christof Ellsiepen. Dann werden die Beteiligten erfahren, um wie viel teurer das Gesamtprojekt wird und ob aus Kostengründen auf Teilprojekte verzichtet werden muss. Kürzungen im Maßnahmenkatalog werden allerdings schwierig werden, da sich die Kirchengemeinde ohnehin fast ausschließlich auf dringlich Erforderliches fokussiert hat. Auf jeden Fall müssen aus energetischen Gründen vor allem Fassade und Fenster und das Eternitdach saniert werden, stellt Christof Ellsiepen fest. Bezüglich des verbauten Asbests "ist keine Gefahr im Verzug, aber wir gehen das jetzt an", so der Pfarrer.

Unverzichtbar ist auch der Einbau eines sicheren Zugangs zum Glockenstuhl. "Der aktuelle Zustand ist durchaus ein bisschen kriminell", sagt Christof Ellsiepen und zeigt auf die kleine Luke oberhalb des Treppenaufgangs im Kirchenvorraum. Nur mittels einer hohen, steilen Leiter ist es möglich, in den Glockenstuhl zu gelangen – die Fallhöhe ist beträchtlich. Einzig mögliches Einsparpotenzial: Die von vielen gewünschte vierte Glocke. "In zwei bis drei Monaten werden der Bauausschuss und der Kirchengemeinderat diskutieren und letztlich entscheiden", hält Christof Ellsiepen fest.

Aber vielleicht gelingt es dem Fundraising-Team, das benötigte Mehr an Spenden zu generieren, um alle Erfordernisse und Wünsche möglich zu machen. Bernhard Schallenmüller freut sich sehr, dass nicht nur die Kirchengemeinde, sondern ganz Litzelstetten das Projekt unterstützt und aktiv Anteil nimmt. "Der Ortschaftsrat hat uns jetzt 1000 Euro aus dem Ortsteilbudget zugesprochen", so Schallenmüller. Auch der Reiterhof am Guckenbühl hatte eine Tombola zugunsten der Kirchensanierung veranstaltet. Einfach so, ohne dass das Fundraising-Team darum gebeten hatte. Dies sind lediglich zwei Beispiele für die Eigeninitiative von Menschen außerhalb des kirchlichen Bereichs.

Mit einigen Aktionen woll die Spendensammler auch in diesem Jahr die Werbetrommel rühren, wenngleich die Aktivitäten selbst eher weniger Geld einspielen. "Beim Seenarrentreffen haben wir die Besenwirtschaft zum Heiligen Geist direkt auf dem Parkplatz vor dem Rathaus betrieben", berichtet Bernhard Schallenmüller. Mangels Frequenz an der Stelle "haben wir lediglich eine schwarze Null geschrieben". Gleichwohl hatte die Beteiligung den evangelischen Engeln ein Sympathiebonus eingebracht und die Kirchensanierung wurde Gesprächsthema.

Von der bevorstehenden Kunstauktion allerdings versprechen sich die Engagierten einiges. Christof Ellsiepen und Bernhard Schallenmüller sind stolz und glücklich über den Fundus an gespendeten Kunstwerken, hoffen jedoch, dass jemand ein Spitzenobjekt stiftet, welches die Versteigerung krönt. Auktionator Carlo Karrenbauer wird sein Möglichstes geben, denn ihm ist es ein Herzensanliegen, bei Benefizversteigerungen gute Gebote zu erzielen. Zudem schätzen es viele, ihn bei einer Auktion und Aktion zu erleben.

Aktion und Auktion