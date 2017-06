Konstanz Kunst und Gitarrenklänge: Künstlergruppe dettingerArt präsentiert sich in der Grundschule des Ortes

Dieses Mal werden die Werke der bildenden Kunst ergänzt durch Musik: Liedermacher Ulrich Knappe, neu in der Gruppe, stellt Liedtexte aus

Dettingen – Der Liedermacher Ulrich Knappe ist neu in der Künstlergruppe dettingerArt. An der Ausstellung am übernächsten Wochenende in der Insel der Grundschule stellt er einige seiner selbstverfassten Liedtexte aus. Bei der Vernissage spielt er eine Auswahl seiner selbstgeschriebenen Lieder und begleitet sich auf der Gitarre.

"Ich wurde schon mit Reinhard Mey verglichen", erzählt Ulrich Knappe. Aber er schreibe auch poppigere Melodien, denn die Melodie müsse zum Text passen. "Mit sechs Jahren habe ich Gitarre spielen gelernt", berichtet der 60-Jährige. "Ich habe eigene Songs geschrieben, aber nur für mich, weil's Spaß macht", ergänzt er. Seit 2013 betätigt er sich als Singer-Songwriter und gab inzwischen mehrere Konzerte.

Werner Pillekat widmet sich seit dem 14. Lebensjahr der Ölmalerei. "Klassisch, gegenständlich, naturalistisch", beschreibt er seinen Stil. Als er auf einem Künstlermarkt einen Ölmalkasten sah, wünschte er sich diesen zu Weihnachten. Zwei Jahre später nahm er Privatunterricht. Von seinem Lehrer erhielt er später Studienmaterialien, mit denen er sich autodidaktisch weiterbildete. "Ich habe in Museen mit den Augen geklaut", erzählt der 70-Jährige von den Anfängen. "Dann habe ich meinen eigenen Stil gefunden".

Martin Johannsmanns großes Hobby sind Fotokollagen, die er auf gebürstetes Aluminium aufbringt. Fotografiert habe er schon immer und für Kunst habe er sich interessiert. "Mit Computern kann man allerhand anstellen", erzählt er. So habe er sich in die digitale Verfremdung von Bildern eingearbeitet. Dazu gehören farbliche Veränderungen oder, dass er Dinge zusammen montiert, die sonst nicht zueinander gehören. Eines seiner Bilder zeigt die Außenansicht der Hamburger Elbphilharmonie in ihrem eigenen Konzertsaal.

Die Mitglieder der Künstlergruppe dettingerArt stellen am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Juli, ihre Werke in der Insel der Dettinger Schule aus. Die Vernissage ist am 8. Juli um 15 Uhr. Die Ausstellung ist anschließend bis 19 Uhr geöffnet und am 9. Juli von 11 Uhr bis 17 Uhr