Anja Arning Kulturpolitik im Kreis Konstanz: Jenseits des eigenen Kirchturms

Der Landkreis Konstanz ist ein eng verwobener Kulturraum, in dem sich ein selbstbewusstes Publikum gerne am reichhaltigen Angebot bedient. Konkurrenzdenken unter den Städten ist also fehl am Platz. Ein Kommentar von Anja Arning.