Kreis Konstanz Kreistag bekennt sich zur Bodenseegürtelbahn

Der Kreistag erklärt sich bereit, gegebenenfalls selbst in die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Radolfzell und Friedrichshafen zu investieren.

Weil der Bund sich zurückhält, will jetzt der Landkreis Konstanz in die Bresche springen: Der Kreistag hat sich am Montag dafür ausgesprochen, gegebenenfalls selbst in die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen zu investieren. Gemeinsam mit dem Bodenseekreis engagiert sich der Landkreis für das Projekt. Dabei soll auch eine dichtere Taktung in der Verbindung erreicht werden: Künftig sollen entweder pro Stunde jeweils ein schneller Inter-Regio-Express (IRE) und eine langsamere Regionalbahn (RE) fahren (sogenannte Referenzvariante); oder stündlich je ein IRE und zwei Regionalbahnen (sogenannte Vorzugsvariante).

Im Wortlaut heißt es in dem Beschluss unter anderem: „Der Landkreis ist grundsätzlich bereit, sich an den Kosten für die Elektrifizierung und der benötigten zusätzlichen Infrastruktur“ und auch bei „möglicherweise zusätzlichen Betriebskosten zu beteiligen.“ Alle Fraktionen mit Ausnahme der Freien Wähler (FWG) stimmten geschlossen zu. Aus Reihen der FWG gab es sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Teile der Fraktion sähen „keine Möglichkeit, zum jetzigen Informationsstand“ diesem Wortlaut zuzustimmen, sagte Artur Ostermaier (FWG). Er schlug vor, finanzielles Engagement einzugrenzen, indem man nur von weiteren Planungs- und Untersuchungskosten spricht.

„Von der Interessengemeinschaft wird von uns ein deutliches Signal erwartet“, gab Landrat Hämmerle zu bedenken. Man sollte sich nicht von der Formulierung entfernen, auf die man sich mit dem Bodenseekreis geeinigt habe, sagte Helmut Kennerknecht (CDU). Uli Burchardt (CDU) sagte, dass die Formulierung „grundsätzlich“ ja vor der Nennung eines bestimmten Betrags bewahre. Der Kreistag sprach sich dann für die Ursprungsformulierung aus. Nun will der Interessenverband mit Land und Bund über Finanzierungsmöglichkeiten sprechen und klären, ob es die Referenz- oder die teurere Vorzugsvariante werden soll.