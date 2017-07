Kreis Konstanz Kreisseniorenrat sieht Altersmedizin auf gutem Weg

Fortschritte im Bereich Altersmedizin, ehrenamtliche Hilfe an Krankenhäusern und die Weiterentwicklung des Entlassmanagements waren Themen eines Gesprächs des Vorstands des Kreisseniorenrats mit Peter Fischer, Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz.

Das Thema Altersmedizin spielte eine zentrale Rolle bei einem Gespräch des Vorstands des Kreisseniorenrats (KSR) mit Peter Fischer, Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN). Laut einer gemeinsamen Mitteilung nahm an dem Treffen im Kloster Hegne auch Provinzoberin Schwester Benedicta-Maria teil. Der KSR-Vorstand lobte die Fortschritte beim Ausbau des Zentrums für Altersmedizin am Radolfzeller Krankenhaus auf jetzt 60 Plätze und eine geriatrische Ambulanz. KSR-Vorsitzender Bernd Eberwein schließt auf Nachfrage ausdrücklich die Kompetenz des Zentrums-Leiters Achim Gowin in das Lob ein und betont: "70 Prozent der Krankenhauspatienten sind bereits heute über 60 Jahre alt. Ältere Patienten haben häufig mehrere Erkrankungen, manchmal auch kognitive Einschränkungen. Dies erfordert eine spezielle fachbereichsübergreifende Medizin – die Altersmedizin." Ein Ausbau auf 80 Betten und eine geriatrische Tagesklinik seien unabdingbar. Peter Fischer habe eine Weiterentwicklung der ihm am Herzen liegenden Altersmedizin zugesagt. Doch sei auch dieser besonders pflegeintensive Bereich von einem eklatanten Mangel an Pflegekräften betroffen, erläuterte Fischer. Der Gesundheitsverbund werbe intensiv um Fachkräfte.

Die vom Gesundheitsverbund angestrebte stärkere Einbeziehung von Ehrenamtlichen, die es bereits in den Krankenhäusern Singen und Radolfzell gibt, wird vom Kreisseniorenrat unterstützt. Auch in Konstanz soll der Einsatz von Ehrenamtlichen und Patientenfürsprechern ausgebaut werden. Die dortige stellvertretende Pflegedirektorin Simone Tartosch wird eine klare Aufgabenbeschreibung erstellen.

Ein weiteres Projekt sehen Fischer und KSR in der Intensivierung des Entlassmanagements. Laut Fischer werden als ein Bestandteil im ehemaligen Krankenhaus Engen im Herbst bis zu 25 Kurzzeitpflegeplätze eingerichtet. Nach Fertigstellung der Neubauten in Konstanz sei auch dort die Situation entspannter. Kurzzeitpflegeplätze sind für meist ältere Patienten gedacht, deren Betreuung nach einer mitunter frühen Entlassung aus dem Krankenhaus nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Auch ein Behandlungsplan (Assessment, auf Wunsch), Krankschreibungen und Rezepte rund um den Entlassungstermin durch das Krankenhaus gehören zum Entlassungsmanagement.