Kreis Konstanz Kreisforstamt hat neuen Chef

Der Diplom-Forstwirt Bernhard Hake (55) ist neuer Leiter des Forstamts im Landkreis Konstanz.

Kreis Konstanz (sk) Der Chefposten im Kreisforstamt ist nach einigen Monaten der Vakanz wieder besetzt. Wie das Landratsamt informierte, hat zum 1. September der Diplom-Forstwirt Bernhard Hake die Leitung der Einrichtung übernommen. Der 55-Jährige ist Nachfolger von Anja Peck, die Anfang Mai an das Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart wechselte. Hake ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Nach seinem Studium der Forstwissenschaften an der Universität Göttingen und anschließendem Referendariat legte er 1991 die Forstliche Staatsprüfung ab. Daraufhin war er zunächst bei der Forstdirektion Freiburg beschäftigt und durchlief dort mehrere Abteilungen, wie das Landratsamt in seiner Mitteilung erläutert. 1995 übernahm Hake die stellvertretende Leitung des Staatlichen Forstamts Kandern (Landkreis Lörrach). Im Zuge der Verwaltungsreform und der damit einhergehenden Eingliederung der staatlichen Forstämter in die Landratsämter wechselte Hake 2005 zum Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis und war dort bis zuletzt als stellvertretender Forstamtsleiter tätig. Nun hat er den Sprung auf den Chefsessel geschafft. „Mit Herrn Hake haben wir wieder einen kompetenten und erfahrenen Forstwissenschaftler gewonnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute“, so wird Landrat Frank Hämmerle zitiert.