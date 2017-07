Konstanz Kreis Konstanz: Klinikverbund will kräftig investieren

Die Digitalisierung im Krankenhauswesen kostet richtig Geld. Das zeigen die Investitionspläne des Gesundheitsverbands Landkreis Konstanz. Das Unternehmen sieht sich auf einem guten Weg und hat die Verträge mit den beiden Geschäftsführern Fischer und Ott verlängert.

Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) muss in den nächsten Jahren beträchtliche Investitionen stemmen. Alleine die Kosten für notwendige Vorhaben zur Digitalisierung des Klinikbetriebs werden in einem Papier für die Kreistagssitzung am nächsten Montag auf 14,5 Millionen Euro beziffert. Dabei geht es im Wesentlichen um die Einführung der digitalen Patientenakte und des digitalen Archivs, die die bisherigen Akten aus Papier ablösen sollen. Der Gesundheitsverbund rechnet mit Landeszuschüssen in Höhe von zwei Millionen Euro. 12,5 Millionen Euro muss der Klinikverbund, dem die Krankenhäuser in Konstanz, Radolfzell und Singen angehören, selbst aufbringen. Auch im Bereich des Gebäudebestands seien größere Investitionen nötig, so heißt es in der Sitzungsvorlage für den Kreistag. Präzisiert wird darin der Masterplan Bau allerdings noch nicht. Bis zum Herbst erwartet der GLKN einen Kreistagsbeschluss zu den Vorhaben. Der Landkreis ist mit 52 Prozent Mehrheitsanteilseigner des Unternehmens.

Unterdessen hat der Aufsichtsrat des Gesundheitsverbunds die Verträge mit den beiden Geschäftsführern Peter Fischer (Singen) und Rainer Ott (Konstanz) um je fünf Jahre verlängert. Der Aufsichtsrat setze auf Kontinuität und drücke mit der Vertragsverlängerung zugleich seine Zufriedenheit mit der erfolgreichen Tätigkeit der Unternehmensleitung aus, so informierte der GLKN. Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Frank Hämmerle lobt in der Mitteilung die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern. Das Unternehmen stehe im Vergleich zu anderen kommunalen Klinikverbünden in Baden-Württemberg bestens da.

Die Verträge der Geschäftsführer wären ansonsten nach den ersten fünf Holding-Jahren zum 30. November 2017 ausgelaufen. Der Vertrag Fischers ist nun bis zum 31. März 2022 gültig. Ott ist sogar bis zum 31. Mai 2023 an das Unternehmen gebunden. Der GLKN erwirtschaftete nach eigenen Angaben 2016 rund 280 Millionen Euro Umsatz.