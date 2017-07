Konstanz Kreis Konstanz: Elektromobilität soll neuen Schub erhalten

Kann der Landkreis Konstanz bei der Elektromobilität noch die von der Bundesregierung gesetzten Klimaziele erreichen? Schwerlich, sagt Gerd Burkert. Der Geschäftsführer der Kreisenergieagentur rechnet vor, dass derzeit 147 Elektroautos im Kreis angemeldet sind. Und das sind viel zu wenig. Was ist zu tun? Mit einem neuen Angebot soll nun neuer Schwung kommen. Im Fahrdynamischen Zentrum in Steißlingen wird eine Anlaufstelle eingerichtet, wo Autofahrer sich umfassend über Elektromobilität informieren können: neutral und unabhängig. Zudem können dort E-Mobile getestet werden. Bis zum Herbst sollen die verfügbaren Fahrzeuge der verschiedenen Hersteller zur Verfügung stehen.

Die ökologische Wirklichkeit auf den Straßen sieht eher düster aus – auch im Landkreis Konstanz. Der Siegeszug der Elektrofahrzeuge scheint in weiter Ferne. Gemessen an den ehrgeizigen Klimazielen der Bundesregierung müssten im Jahr 2020 exakt 3316 reinrassige Elektroautos im Landkreis Konstanz angemeldet sein. Derzeit sind es nach Angaben der Kreis­energieagentur 147. Das Soll für das laufende Jahr betrüge 415. In den Folgejahren bis 2020 wäre dann jeweils eine Verdopplung der Zulassungszahlen erforderlich, wie Gerd Burkert, der Geschäftsführer der Kreisenergieagentur, vorrechnet.

Doch wie könnten Autofahrer zum Umstieg von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auf eines mit Elektroantrieb gewonnen werden? Als bevorzugte Zielgruppe hat die Kreis­energieagentur im vergangenen Jahr die Fahrzeughalter ausgemacht, die einen Zweitwagen besitzen. Denn Zweitwagen sind oft in einem überschaubaren Radius unterwegs. Die vergleichsweise geringe Reichweite, die die Batterie­leistung von E-Mobilen bisher bietet, dürfte für diese Nutzer eher eine untergeordnete Rolle spielen. Kreisweit wurden rund 15 000 Haushalte mit Zweitwagen angeschrieben und befragt, unter welchen Voraussetzungen sie bereit wären, auf ein Elektroauto als Zweitwagen umzusteigen. Immerhin knapp 400 Adressaten gaben eine Rückmeldung. Das Ergebnis: Mehr als 90 Prozent der Antwortenden gaben an, finanzielle Gründe seien ausschlaggebend für das Zögern. Zudem wird die technische Reife der E-Mobile angezweifelt und auch die zu geringe Reichweite beklagt.

Ohne massive Anreize geht es nicht. Dazu zählen kostenfreies Parken ebenso wie gute Stromtankmöglichkeiten und bevorzugte Straßennutzung. Noch entscheidender ist aber der Preis der Elektroautos. Gerd Burkert: "Die Leute wollen nicht mehr Geld für weniger Auto ausgeben." Auch die von Bundesregierung und Fahrzeugherstellern ausgelobte Umweltprämie konnte den Absatz von Elektroautos bisher nicht entscheidend beflügeln. Mit Blick auf die Umweltziele der Bundesregierung kommt der Chef der Kreisenergieagentur zum Schluss: "Wir kommen zu langsam voran, wir werden auch im Kreis Konstanz die Ziele nicht erreichen."

In dieser Situation sollen nun neue Anreize für neuen Schub gesetzt werden. So richtet das Fahrdynamische Zentrum "Fahren, Erleben, Bodensee" in Steißlingen derzeit in Kooperation mit der Kreisenergieagentur ein Schaufenster für Elektromobilität ein. Die auf Fahrerausbildung und Fahrsicherheitstraining spezialisierte Einrichtung will Autofahrer nicht nur neutral und unabhängig von Geschäftsinteressen beraten. Sie will auch E-Mobilität erlebbar machen und die verfügbaren Elektrofahrzeuge der verschiedenen Hersteller für Tests zur Verfügung stellen. "Lernen durch Erleben", so lautet der Wahlspruch von Franz Fabian. Der Österreicher ist Projektleiter im Fahrdynamischen Zentrum. Und Fabian sagt auch: "Die E-Mobilitätsberatung ist für ihr Leben, nicht für ein Auto." Fabian weist darauf hin, dass pro Jahr 9000 bis 12 000 Menschen das Fahrzentrum für Trainings nutzen. Auch die ansässige Kreisverkehrswacht und die Jugendverkehrsschule tragen zur Frequenz bei. Das sei ein "riesiger Hebel" für die E-Mobilität. Energieagentur-Geschäftsführer Burkert freut sich, dass es nun eine öffentliche Anlaufstelle für das Thema im Landkreis gibt.

Das neue Serviceangebot

Noch im Monat Juli startet im Fahrdynamischen Zentrum Steißlingen das neue Ennovation Center Bodensee. Projektpartner sind der Bundesverband Elektromobilität (BEM) und die Energieagentur des Landkreises Konstanz. Die Initiatoren werben mit unabhängiger, ganzheitlicher Mobilitätsberatung. Frei nach dem Motto "Elektromobilität erlebbar machen" können Interessierte auch Fahrzeuge testen. Ab Herbst soll eine breite Palette von Elektrofahrzeugen zur Verfügung stehen. Mehr Infos: www.e-nnovation-bodensee.info

"Die Prämie ist wichtig"

Franz Loogen, Geschäftsführer der Landesagentur für Elektromobilität, nimmt Stellung zum Umweltbonus für E-Mobil-Käufer. Das Bundesamt für Wirtschaft will 300 000 Käufe von E-Mobilen mit je 2000 Euro fördern, wenn auch die Herstellerfirmen einen entsprechenden Betrag dazugeben. Innerhalb eines Jahres wurden indes erst 23 024 Prämien beantragt.

Herr Loogen, wissen Sie, wie viele Kaufprämien für Elektroautos bisher in Baden-Württemberg in Anspruch genommen worden sind?

Ja, laut der Zwischenbilanz vom 30 Juni 2017 entfallen auf Baden-Württemberg rund 4700 Anträge. Das entspricht knapp einem Fünftel aller gestellten Anträge und zeigt: Die Menschen hier im Südwesten gehen vorweg beim Thema Elektromobilität.

Ist die Bundeswirtschaftsministerin mit diesem Umweltbonus gescheitert?

Nein, es ist wichtig, die Prämie zu haben. Sie bietet einen notwendigen Anreiz. Wir haben aus meiner Sicht ein eher temporäres Problem. Denn zurzeit sind für viele Interessierte trotz der Prämie die Preise noch zu hoch und auch die überschaubare Modellpallette an E-Fahrzeugen lässt Käufer zögern. Das wird sich ändern. Die Vielfalt im Angebot wird in den nächsten Jahren deutlich steigen und dabei werden die Verbraucherpreise sinken.

Was wäre wirklich nützlich, um die E-Mobilität voranzubringen?

Elektromobilität ist notwendig, sonst werden wir im Flottenmix weder die CO2 Grenzwerte einhalten können, noch Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten. Aktuell steigt der CO2-Flottenwert bei Neuzulassungen sogar noch an. Diesen Trends müssen wir entgegenwirken. Dafür müssen wir an mehreren Stellschrauben drehen, damit überall ein funktionierendes Ökosystem für E-Mobilität entsteht. Einer der Haupthebel ist neben der Technologieentwicklung, um ein günstigeres Fahrzeugangebot zu schaffen, der Ausbau der Ladeinfrastruktur – öffentlich wie privat.