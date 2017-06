vor 3 Stunden Kreis Konstanz: Ein Mega-Wochenende für die Region - hier gibt's alle Bilder!

Grenzüberschreitender 24-Stunden-Flohmarkt in Konstanz, Schweizer Feiertag in Stockach, „Torture Ship“ auf dem Bodensee, Hegau Bike MTB Marathon und Stadtfest in Singen - in der Region war am Wochenende richtig was los!