Kreis Konstanz Kreis Konstanz: 300 Millionen-Euro-Haushalt unter Dach und Fach

Der Landkreis Konstanz hat sein Finanzkonzept für 2017 festgezurrt. Vor allem in Schulen soll weiter investiert werden. Aber auch die Feuerwehr erhält Geld. Ein Beschluss wurde zudem zur Geburtshilfe in Radolfzell gefasst.

Auch die öffentlichen Haushalte profitieren von der guten Wirtschaftskonjunktur. Das zeigte sich am Montag bei der Verabschiedung des Etats 2017 für den Landkreis Konstanz. Am Ende waren fast alle zufrieden. Nur die FDP-Fraktion stimmte gegen den Beschlussvorschlag. Und die beiden Kreisräte der Linken enthielten sich der Stimme.

Die 25 Städte und Gemeinden im Landkreis tragen mit rund 114 Millionen Euro zur Finanzierung des gut 300 Millionen Euro schweren Kreisetats bei. Der Hebesatz für die von den Kommunen zu zahlende Kreisumlage wird nicht erhöht. Sie bleibt bei einem Satz von knapp unter 30 Prozent. In den früheren Jahren war die Kreisumlage oft ein Streitpunkt in der Haushaltsdebatte. Am Montag stieß dieser Ansatz nicht auf Kritik. Nur Ausgaben im Asylbereich werden über Kredite finanziert. Rechnet man diesen Anteil heraus, liegt die Nettoneuverschuldung bei null. Die Schuldenlast steigt gegenüber den Vorjahr dennoch an.

Wichtigster Bereich für Investitionen bleiben auch in diesem Jahr die Kreisschulen. 3,7 Millionen Euro fließen als letzte Rate (bei 48 Millionen Euro Gesamtkosten) in den Neubau des Berufschulzentrums Radolfzell, das 2017 fertiggestellt werden soll. 1,7 Millionen stellt der Landkreis für das nächste Großprojekt bereit: Auch in Konstanz soll ein neues Berufsschulzentrum entstehen. Gut 1,2 Millionen macht der Kreis für den Brand- und Katastrophenschutz locker. 5,6 Millionen Euro sind für den Bau neuer Unterkünfte für Flüchtlinge vorgesehen. Eine Million Euro fließt in den Erhalt der Kreisstraßen. Landrat Frank Hämmerle stellte in seiner Bewertung fest: "Das ist ein Haushalt, der gut für den Kreis und gut für die Gemeinden ist."

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Uli Burchardt sprach von einem solide finanzierten Haushalt. Die Lasten seien zwischen Kreis und Kommunen fair verteilt. "Es geht uns sehr gut", so Burchardt. Lob spendete auch Artur Ostermaier, der Fraktionschef der Freien Wähler: "Der Haushalt ist realistisch, solide und nicht auf Kante genäht." Zugleich warnte er vor weiteren Kostensteigerungen im Sozialbereich und mahnte mehr Transparenz an. Grünen-Sprecher Claus Dieter Hirt signalisierte Zustimmung seiner Fraktion zum Etat, er kritisierte aber, dass es dem Kreis auch in guten Zeiten nicht gelinge, Schulden abzubauen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Baumert appellierte ans Maßhalten. Die SPD wolle noch 2017 eine Entschuldungsphase einleiten. FDP-Kreisrat begründete das Nein der FDP mit "mangelnder Zukunftsfähigkeit" der Planungen. Der Landkreis müsse den ländlichen Raum stärken, er dürfe kein Geld für die Bauunterhaltung streichen und müsse mehr für die Digitalisierung tun. Marco Radojevic (Linke) forderte die Einführung eines kreisweiten Sozialtickets aus Bus und Bahn und mehr Geld für Kultur.

Ja zu Schule und Geburtshilfe

Der Konstanzer Kreistag hat am Montag weitere wichtige Beschlüsse gefasst.