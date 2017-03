Kreis Konstanz Kontroverse: Bieten Berufsschulen das Richtige?

Im Landkreis Konstanz gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Berufsschulsprecher Manfred Hensler und Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender

Der Sprecher der beruflichen Schulen im Landkreis, Manfred Hensler, wehrt sich gegen den Vorwurf, er setze sich zwar für Sprachförderung für Asylsuchende und für Plätze in der gymnasialen Ausbildung ein, nicht aber für Stütz- und Förderunterricht in Berufsschulklassen. Entsprechende Vorbehalte hatte am Vortag Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender in einem offenen Brief geäußert.



Hensler kommt in seiner Reaktion zu dem Schluss, Blenders Aussage zeuge "von erschreckend geringen Kenntnissen über das berufliche Schulwesen". Handwerk und Industrie seien an den Absolventen der beruflichen Schulen sehr interessiert, da diese auf die Berufswelt besser vorbereitet seien als viele Abgänger allgemeinbildender Schulen. Jede Schulart an den beruflichen Schulen sei für Handwerk und Industrie wichtig, deshalb kämpfe er für eine bessere Lehrerversorgung, so Hensler: "Solange wir beruflichen Schulen nicht eine 100-prozentige Versorgung des Pflichtunterrichtbereichs bekommen, können wir die von Ihnen mit Recht geforderten Stützmaßnahmen für Auszubildende nicht in dem erforderlichen Maß leisten."