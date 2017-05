Auch Konstanzer Schulleiter sprechen sich klar gegen Ideen aus, einige Berufsschulen im Landkreis zu fusionieren. Sie fürchten das Ausbluten einiger Häuser.

Karl Knapp findet deutliche Worte. Der Leiter der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (ZGK) vergleicht seine Einrichtung mit einem Organismus, dem das Ausbluten droht. „Eine Niere wurde uns schon herausgenommen, denn die Maler wechseln zum kommenden Schuljahr nach Radolfzell“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ein Jahr später verliert die ZGK vielleicht auch die Maurer im zweiten und dritten Lehrjahr nach Donaueschingen. „Und dann sollen wir noch weiter zerpflückt werden, nur um das zu groß geratene Berufsschulzentrum Radolfzell zu füllen?“, erbost sich der frisch gekürte Schulleiter. Er und seine Kollegen der beruflichen Schulen aus dem Landkreis wehren sich gegen Pläne der Schulstrukturkommission, die Profile der sieben Schulen im Kreis neu zu sortieren. 600 Schüler hätten im BSZ Radolfzell noch Platz. Karl Knapp geht an seinen Computer, liest eine neue E-Mail aus dem Landratsamt und sagt bedrückt: „Bisher waren einige Schularten für uns gesetzt. Nun soll fast alles auf den Prüfstand. Da werde ich noch viel kämpfen müssen.“

Auch Uwe Schildnitz, seit vielen Jahren Elternbeiratsvorsitzender der ZGK, wird deutlich. „Man kann nicht einfach einige Gewerke aus einer Schule herausschälen. So wird ein funktionierendes Gefüge mit massiven Schäden zerrissen.“ Denn an den beruflichen Schulen mit ihren vielen Schularten von der Flüchtlingsklasse bis zum Abitur hängt alles miteinander zusammen. Die Lehrer arbeiten in mehreren Profilen, Werkstätten werden von allen gemeinsam genutzt. Genau hier liegt ein Knackpunkt. „Der Landkreis will für uns und die Konstanzer Wessenberg-Schule zwar neu bauen, dabei aber Werkstätten einsparen“, erklärt Karl Knapp.

Bei allen diskutierten Varianten würden die kaufmännische Wessenberg-Schule und die Zeppelin-Schule auf dem ZGK-Gelände zusammengelegt – offen ist nur, ob als eigenständige Schulen oder verschmolzen zu einem großen Berufsschulzentrum mit nur einer Schulleitung. Karl Knapp will sich aber keiner Werkstatt berauben lassen. „Sie werden von Berufsfachschulen, Berufskolleg, Gymnasium, Meisterschule und Flüchtlingen genutzt“, erläutert er. Besonders am Herzen liegt ihm die Zusammenarbeit mit der Regenbogenschule für Körper- und geistig behinderte Schüler sowie mit der Buchenbergschule. „Verlieren wir die Werkstätten, können wir nicht mehr jedem eine Chance geben“, so Knapp. „Unser Ziel ist es, dass die Schüler mindestens die Grundstufe erreichen, um später nicht in einer geschützten Werkstatt arbeiten zu müssen, sondern in der freien Wirtschaft unterkommen.“ Auch die seit fünf Jahren bestehende Kooperation mit der Gemeinschaftsschule findet er wichtig – genauso wie die 650 bestehenden Bildungspartnerschaften mit Firmen der Region. Uwe Schildnitz pflichtet bei: „Wenn Profile verlagert werden, verlieren auch die Gewerke in Konstanz, denen dann Auszubildende fehlen.“

Dass das BSZ Radolfzell zu groß dimensioniert wurde, liegt laut Knapp und Schildnitz an der gesunkenen Nachfrage an Ausbildungsplätzen im Textil- und Agrarbereich. Auch die Köche und Bäcker seien an andere Standorte verlagert worden. Die Bäcker hätten mindestens acht Öfen gebraucht, die viel Platz wegnehmen. Die Geräte waren schon gekauft, wurden aber nicht mehr eingebaut. „Es kann nicht sein, dass der Kreis ins BSZ 47 Millionen Euro investiert und den Standort Konstanz mit einer Nulllösung abspeist“, ereifert sich Karl Knapp. Auch Martin Pohlmann-Strakhof, Leiter der Wessenberg-Schule, möchte die Eigenständigkeit bewahren: „Die Wessenberg-Schule ist nicht nur für mich, der sich seit fast 25 Jahren dort als Lehrer, Abteilungsleiter und Schulleiter engagiert, sondern für ganz viele Lehrkräfte und Mitarbeiter mehr als ein Arbeitsplatz.“ Mit einer echten Fusion gehe das spezielle Profil der Schule verloren, so Pohlmann-Strakhof. Und: „Große Schulen, wie es nun mal Berufsschulzentren sind, sind nicht automatisch die besseren.“

Die Kreisräte besichtigten in den vergangenen Tagen alle sieben beruflichen Schulen, um sich ein genaueres Bild zu machen. Denn Karl Knapp moniert: Die Daten über Schülerzahlen, die Zuordnung von Schularten und die Auslastung von Räumen, die Anstoß für die Fusionsideen gegeben hatten, "stimmen überhaupt nicht".

Neue Ideen für die Zeppelin-Gewerbeschule

Weil der Landkreis im Berufsschulzentrum Radolfzell zu viele freie Räume moniert und in Konstanz die Wessenbergschule umziehen könnte – die HTWG will deren sanierungsbedürftiges Gebäude kaufen -, gibt es viele Ideen für neue Srukturen. Für die Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz etwa diese: