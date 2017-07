Konstanz Konstanzer Kreistag gegen Aquakulturen im Bodensee

Der Konstanzer Kreistag lehnt Aquakulturen am Bodensee ab. Er fordert das Land Baden-Württemberg in einer Resolution auf, weder im See noch an seinen Zuflüssen Netzgehege für die Fischzucht zuzulassen.

Der Bodensee als Trinkwasserspeicher für 4,5 Millionen Menschen genieße besonderen Schutzstatus, der auch in der Bodenseerichtlinie festgehalten sei, heißt es in der vom Kreistag beschlossenen Resolution. Diese verbiete Netzgehege im See und an seinen Zuflüssen. Lediglich zur Aufzucht der Brut seien sie erlaubt.

Das Papier, das die CDU-Fraktion im Kreistag eingebracht hatte, weist darauf hin, dass auch die Internationale Gewässerschutz-Kommission Aquakulturen wegen ungeklärter ökologischer Risiken kritisch sieht. Es bestehe die Gefahr für Trübungen, Nährstoff- und Keimeintrag. Bei einer geschlossenen Anlage an Land, gespeist mit Seewasser, könnten die Gefahren minimiert werden. Auch Naturschutz- und Fischereiverbände lehnen Netzgehege am See und an den Zuflüssen ab.

Landrat Frank Hämmerle bedauerte, dass sich der Bodenseekreis nicht zu solch einer Resolution durchringen konnte. Der Grünen-Kreisrat Siegfried Lehmann unterstützte sie mit vollem Herzen: "Es ist gut, dass wir das machen. Der Bodensee ist kein Acker."

FDP-Kreisrat Georg Geiger begrüßte die regionale Initiative der CDU gegen die Aquakulturen, sagte aber auch, dass im Lande gerade der CDU-Landwirtschaftsminister mit der Fischzucht im See liebäugle. Andreas Ellegast (CDU) fragte sich aber, warum der Kot von Zuchtfischen so viel schlimmer sein sollte als der der Wasservögel. Er sprach sich für einen Testlauf mit Netzgehegen an einer Stelle des Sees aus.