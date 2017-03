Konstanz Konstanz ehrt seine jungen Sportler

Viel Lob für den Sportlernachwuchs, Zaubertricks und große Sprünge auf der Bühne: 131 Kinder und Jugendliche wurden bei der Sportlerehrung in Konstanz ausgezeichnet.

Moderator Harald Hentschel verblüffte mit Zaubertricks, Jugendliche der Gemeinschaftsschule sowie des Projekts Urban Skillz mit Tanzauftritten und das Team Fox mit wagemutigen Sprüngen. Die wahren Stars des Abends aber waren die 100 Kinder und 31 Jugendlichen aus Konstanzer Vereinen und Schulen, die im Sport Spitzenleistungen erbracht haben. Die Stadt Konstanz zeichnete sie in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband aus. Die Nachwuchssportler hatten Spitzenplätze bei Meisterschaften oder bei Wettbewerben wie Jugend trainiert für Olympia erreicht. Rund 250 Zuschauer im Terracotta spendeten den Nachwuchssportlern großen Applaus.

Schon ein Blick auf die Vielfalt der Vereine und Gruppierungen, aus denen die Ausgezeichneten kommen, zeigt, wie tief verankert die sportliche Nachwuchsförderung in Konstanz ist. "Es geht nicht nur um Leistung, aber es ist schön, wenn einer was Tolles vollbracht hat", sagte Bürgermeister Andreas Osner. Darauf dürfe man dann auch stolz sein. Für den Bürgermeister stellt die Sportlerehrung den Auftakt zu einem Jahr im Zeichen des Sports dar. Höhepunkt werde vom 14. bis 16. Juli das Landesturnfest mit 5000 Teilnehmern sein. "Dieses Fest wird unser Stadtbild drei Tage lang prägen." Doch auch außerhalb solcher besonderen Ereignisse habe der Sport mit seinen 100 Vereinen und 30 000 Mitgliedern hohe Bedeutung in der Stadt – auch für die soziale Bindung. "Sportvereine sind die Integrationsmaschinen der Gesellschaft."

An diesen Gedanken knüpfte Harald Schuster vom Stadtsportverband an. Der Sport bringe Menschen aus allen Schichten zusammen. Mit Blick auf die Jugendarbeit der Vereine stellte er fest: "Der Sport ist der größte Träger der freien Jugendarbeit." Schuster sagte, 2016 habe Konstanz einige Meilensteine für den Sport gesetzt, etwa durch den Bau der Dreifachhalle an der Gemeinschaftsschule und durch die Verdoppelung der Jugendförderung. Auch sei es gelungen, auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszustroms, als Sporthallen zu Notunterkünften wurden, Solidarität zu üben. Es seien Programme für Flüchtlinge entwickelt worden, die bis heute bestehen. Trotz der Erfolge erinnerte Schuster auch daran, dass der Stadtsportverband den Bedarf für eine weitere Sporthalle in Konstanz sieht. Mit Blick auf die Frage, ob Sport und Kultur gegeneinander stehen, wenn es um Zuschüsse durch die Stadt geht, regte Schuster an, die Sache einmal anders zu betrachten: "Sport ist auch Kultur."

Die ausgezeichneten Sportler bis 14 Jahre

Fahnenschwinger Niederburg: Alexandra Mennel, Katharina Fiedler. Skiclub Konstanz, Skialpin: Zoé Hänsel, Julia Haake.



SV Litzelstetten, Bogenschießen, Mannschaft: Anna Sophie Velte, Robin Lang, Tom Lang; Trainer: Christine und Josef Straub.



Suso-Gymnasium, Golf, Mannschaft: Janto Schmidt, Sammy Weber, Timon Weber; Trainer: Diyana Heines, Robert Schmidt.



PTSV Konstanz, Badminton: Denis Popp;



Leichtathletik, Mannschaft: Lisa Binder, Alexa Zumkehr, Stella Warthmann, Charlotte Porst, Hannah Fichter, Emily-Melina Schmitt; Trainer: Kai Wöhrle.



USC Konstanz, Volleyball, Mannschaft: Linus Engelmann, Julian Weisigk; Adrian Dold, Aljoscha Gäbler, Nicolas Miles Hartung, Felix Ettl, Jakob Hautkappe, Robin Horray, Maximilian Schmidt; Tainer: Alexander Wenig, Sabine Vogel. Mannschaft: Alexandra Slowik, Josephine Rodler, Marie Zwack, Antonia Neubig, Noa Guldimann, Mara Bauer, Kim Mauermann, Emma Bauke, Zahide Kama, Zeliha Kama; Trainer: Harald Schuster, Arthur Slowik. Mannschaft: Roman Kunz, Linus Engelmann, Lennart Heckel, Yannik Kempe, Ole Lepp, Vincent Schmidt, Damian Klein, Luca Strugar; Trainer: Heinz Mayer. Mannschaft: Rosalie Scharley, Annabell Herrmann, Eva Dubbins, Lea Wilhelmsen, Liz Widmann, Alexandra Slowik, Josephine Rodler, Toni Mühlhäußer, Antonia Neubig, Emily Holmgren; Trainer: Harald Schuster, Filiz Yürükalan.



TV Konstanz, Leichtathletik: Oskar Padberg, Till Rüdiger, Shana Sieck, Lea Bauer, Mia Gottschlich, Emilia Regenscheit, Lisa Kaiser, Moritz Kuhn, David Wieland; Mannschaft: Till Rüdiger, Mattes Rüdiger, Philipp Kaiser, Finn Schmidt; Shana Sieck, Lea Bauer, Patricia Gandor; Till Rüdiger, Finn Schmidt, Mattes Rüdiger;



Turnerischer Mehrkampf: Hanna Deminie, Ivonne Schläpfer, Hannah Fichter;



Wasserspringen: Hannah Fichter, Sina Schnobrich, Lea-Sofie Frühwald.



Sparta Konstanz, Schwimmen: Timo Sorgius, Marlene Pietzko, Anika Kuder, Kari Maleen Barlinn, Celina Gruber.



RV Neptun Konstanz, Rudern: Tobias Geisenberger, Sven Hundsdörfer; Mannschaft: Sven Hundsdörfer, Fabian Stricker; Trainer: Anna Lena Jeck.



Humboldt-Gymnasium, Segeln, Mannschaft: Philipp Wrobel, Kilian Riemann, Bendix Mayer; Trainer: Ulrike Mayer. Einzel: Bendix Mayer.



Judo Club Konstanz, Judo: Thomas Egger, Patrick Thomas, Daniel Jegel, Luna Abboud-Herbert, Alexander Mayer, Nanae Sabielny, Thorben Schultz.



Karate-Zentral-Dojo, Karate: Nina Oehri, Sarah Kohli.

Karate-Fitness-Dojo, Karate: Maruska Densar, Bruno Vogel.



Konstanzer Roll- und Eissport-Club, Rollhockey, Mannschaft: Philipp Elbl, Magalie Lewandowski, David DeMuynck, Fabian Nonn, Bendix Mayer, Bastian Harbeck, Lara Hämmerle, Sascha Nonn; Trainer: Thomas Konopka.



Rollkunstlauf: Antonia Lehn, Helena Kagerer, Florian Nittbaur.

Die ausgezeichneten Sportler bis 18 Jahre

Jugend 15 bis 18 Jahre: Fahnenschwinger Niederburg: Felix Schlaich.



Skiclub, Snowboard: Lilith Kuhnert Curling Club, Mannschaft: Andreas Geißinger, Michael Metzger; Trainer: Oliver Geißinger.



PTSV, Badminton: Orlando Peeters.



Humboldt-Gymnasium, Badminton, Mannschaft: Lena Raddatz, Emilia Peeters, Annika von der Nüll, Marcel Geist, Orlando Peeters, Joschka Peeters; Trainer: Antina Weise.

Lorelei Schmidt, Pascal Nonn, Daniel Ebert, Max Timm, Philipp Elbl, Nolvenn Spohrer, Fabian Nonn; Trainer: Roland Mayer.Cecilia Mayer Judoclub: Louis Hoffmann, Illka Deller.Luisa Schlien.Franziska Eble. Sparta Konstanz,

Schwimmen: Nina Haake, Johanna Pietzko

Luca Mayer.Jasper AnglLukas Geisenberger, Tobias Handel; Timo Nagel, Merlin Schmid; Jasper Angl, Tim Stricker, Merlin Schmid, Timo Nagel, Niklas Handel; Trainer jeweils: Jannik Möller.Jessica Böhme.