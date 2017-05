Es gibt immer mehr Abwahlen von Bürgermeistern und weniger Interesse am Amt. Diese Entwicklung stellen die Gemeindechefs Artur Ostermaier (Steißlingen) und Markus Möll (Büsingen) in kreisweiten Funktionen fest

Der Aacher Bürgermeister Severin Graf will nicht mehr länger Gemeindechef sein. Nach 16-jähriger Amtszeit tritt er bei der Neuwahl am 24. September nicht mehr an. Dabei versichert Graf, dass er bis zum letzten Tag wie bisher seine Tätigkeit mit Leib und Seele ausführe. Bei der schwierigen Entscheidung habe die Vorfreude auf eine neue berufliche Herausforderung überwogen. Dass er sein Bürgermeister-Amt abgibt, habe nichts damit zu tun, dass er bei einem Streit innerhalb der Bevölkerung und des Gemeinderates um Größe und Standort eines Pflegeheims teils persönlich angegriffen wurde. Solche Fälle greifen aber Steißlingens Bürgermeister Artur Ostermaier und der Büsinger Gemeindechef Markus Möll auf. Sie haben besonders gute Einblicke in das Geschehen rund um die Besetzung von Bürgermeisterposten. Ostermaier ist Kreisvorsitzender des baden-württembergischen Gemeindetags, Möll führt den Bürgermeister-Kreisverband an. Beide stellen fest, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Bürgermeister im Landkreis Konstanz und der umliegenden Region abgewählt wurden, Amtsinhaber nicht mehr antreten und sich das Feld an kompetenten Bewerbungen bei Neuwahlen lichtet. Sie suchen Gründe.

Weitere Informationen Kommentar: Eine fatale Entwicklung

"Die Aufgaben werden schwieriger. Das liegt auch an der zunehmenden Verbürokratisierung. Das macht uns Sorgen", erklärt Artur Ostermaier. "Früher nachbarschaftlich vorgeregelte Bauanträge gehen einen aufwendigen und zeitraubenden Behördenweg. Erhebliche Mehrbelastungen fordern auch ständig strengere Vorschriften durch mühsame, teure und zeitintensive Umsetzungen", betont Ostermaier. "Früher wurde bei verschiedenen Themen zwischen Interessensgruppen, Gemeinderat und Verwaltung auch schon hart gerungen, dies aber meist im Gesamtblick von Gemeinde-Aufgaben. Heute gibt es in vielen kleineren Einheiten massive Forderungen. Die stellen Bürger mitunter sehr egoistisch, zum Beispiel in Sachen Kindertagesstätte, Schule und Busverkehr, je nach Alter eines Kindes. Bürgermeister müssen aber das Gesamtinteresse ihrer Gemeinde vertreten", betont Ostermaier.

"Es wird zunehmend Kritik über das Internet ausgeübt, oft jenseits aller Sachlichkeit mit wüsten Mails. Es ärgert mich besonders, dass die Schreiber meistens ihren Namen nicht nennen", sagt Artur Ostermaier. "Als Bürgermeister erfahre ich aber auch viel Wertschätzung von Menschen, Vereinen und Einrichtungen, wenn beispielsweise Projekte erfolgreich abgeschlossen sind. Das hat etwas Erfüllendes. So wird die Freude von Kindern hautnah spürbar, wenn ein Kindergarten oder eine Erweiterung eingeweiht wird", betont Ostermaier. Dem pflichtet Möll bei. Ein Bürgermeister müsse wie er nach fast 40 Jahren Abnutzungserscheinungen haben, findet Ostermaier. Andernfalls hätte er etwas falsch gemacht.

"Der Freundeskreis wird stark eingeschränkt", sagt Möll. Wenn Personen zu eng mit einem Gemeindechef verbandelt scheinen, werde das gerne ins negative Licht gerückt. "Die Zahl von bewussten Wechselwählern steigt. Vielen kommt es nicht darauf an, ob ein Bürgermeister seine Arbeit gut macht oder nicht", stellt Möll fest. "Als Bürgermeister muss man viele Abstriche machen. Vor allem durch eine Vielzahl von Terminen in der Freizeit. Ein Bürgermeister ist nie privat da, sondern die Leute bringen ihre Anliegen vor. Nur, wenn eine Familie voll dahinter steht, kann er dieses Amt ausüben", sagt Artur Ostermaier. Ein Hauptamtsleiter verdiene nicht viel weniger, habe aber meist eine geregelte Arbeitszeit. "Die Abwahlen nehmen stark zu, wie Beispiele von Bodman-Ludwigshafen, Sipplingen, Meersburg oder Heiligenberg, zeigen", so Ostermaier. "Bürgermeister ist man risikobehaftet auf Zeit. Wer nach acht Jahren abgewählt wird, muss sich eine neue Stelle suchen. Erst nach 16 Jahren gibt es Anspruch auf eine Teil-Pension", führt Markus Möll aus. "Das alles sind Gründe, weshalb es immer weniger kompetente Bewerber für das Bürgermeister-Amt gibt. Das bereitet uns Sorgen", sagt Artur Ostermaier.



Zur Person

Artur Ostermaier vertritt als Kreisvorsitzender des baden-württembergischen Gemeindetages die politischen Interessen des Bürgermeisterkollegiums. Der 66-Jährige geht im Januar 2018 nach fast 40-jähriger Amtszeit als Bürgermeister von Steißlingen in den Ruhestand. Büsingens Bürgermeister Markus Möll beschäftigt sich als Vorsitzender des Bürgermeisterverbandes im Landkreis Konstanz vor allem mit den Belangen der sozialen Versorgung aktueller und pensionierter Gemeindechefs.