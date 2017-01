Ausgerechnet die eigenen Parteigänger haben Martin Schmeding, dem Bundestagskandidaten der Grünen im Landkreis Konstanz, einen neuen Vornamen gegeben. Wie ist das zu deuten?

Als der frühere rustikale Fußballnationalspieler Torsten Frings kurz vor dem Jahreswechsel seinen Trainerjob beim ebenfalls rustikalen Bundesligaklub Darmstadt 98 antrat, hat er sich auch zu Namensdingen geäußert. Als junger Spieler wurde der Bremer von einem etablierten Teamkollegen so lange Lutscher gerufen, bis die abschätzige Bezeichnung sein zweiter Vorname geworden war. Das ärgert Frings noch heute. Und so möchte er nicht wieder genannt werden. Besser ist da die Lichtgestalt Franz Beckenbauer dran, der trotz Verstrickung in zwielichtige Fifa-Affären weithin der Kaiser bleibt.

Gleichwohl sucht der Mensch sich im Allgemeinen seinen Spitznamen nicht selbst aus, ebenso wenig wie seinen Vor- und Familiennamen. Und für manchen wird die Entscheidung der Eltern für einen Vornamen so sehr zum Trauma, dass er später einiges unternimmt, um ihn wieder loszuwerden. So benannte sich der europäische Schweizer Dieter Mohr (58) eines Tages in Max Mohr um. Der TV-Moderator, Schauspieler und Biobauer in Brandenburg kam sogar in einem Buch auf den Namenstausch zurück: Als Max noch Dietr war. Hier fehlt das e übrigens absichtlich. Der Autor hat es so gewollt.

Nun sind wir endlich da, wo wir hinwollten: beim Vornamen Max. Die Freie Grüne Liste (FGL) hatte vergangene Woche zu einem Gespräch eingeladen, bei dem die Bundestagskandidaten von Grünen, Sozialdemokraten und Linken über Gemeinsames und Trennendes reden sollten. Gibt es vielleicht in der Region Schnittmengen, die eine rot-rot-grüne Koalition im Bund als aussichtsreich erscheinen lassen? Auf ihrer Internetseite hat die FGL den Kandidaten der Grünen im Wahl- und Landkreis, Martin Schmeding, dann zum Max gemacht. Die Gründe bleiben im Dunkeln. War es Unkenntnis, Nachlässigkeit oder Provokation? Max Schmeding hat klanglich eine gewisse Nähe zu Max Schmeling, dem berühmten deutschen Schwergewichtsboxer, der in den 1920-er und 1930-er Jahren für Furore sorgte. Wir wissen nicht, ob der Singener Martin Schmeding in seiner Freizeit auch boxt, aber kämpferischer Einsatz ist in den nächsten Monaten sicher nicht schädlich, wenn er die Wähler erreichen will.

Zunächst muss Schmeding aber seinen Bekanntheitsgrad bei den eigenen Parteigängern noch steigern, damit die bei der nächsten Veranstaltungsankündigung, aus dem Max wieder einen Martin machen. Wenn nicht? Dann kann Schmeding sich immer noch mit dem Wort des großen Dichterfürsten trösten: Name ist Schall und Rauch.