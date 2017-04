Konstanz Klimawandel am Bodensee: Experten sehen Handlungsbedarf

Der Bodensee und sein Umfeld bleiben vom Klimawandel nicht verschont. Experten wollen bei einer Tagung Perspektiven aufzeigen. Das Kompetenzzentrums Wasser Bodensee lädt ein.

Es ist erst gut zwei Monate her, da schlug die baden-württembergische Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) Alarm. Nach dem trockensten Dezember seit 50 Jahren seien einige Grundwasserpegel auf Rekordtief gesunken, so hieß es. ZDF-Meteorologen griffen am Montag das Thema auf. Sie machten im Rahmen der Wettervorhersage potenzielle Dürrezonen in Baden-Württemberg aus. Auf der anderen Seite steigt die Gefahr durch heftige lokale Unwetter. Längst steht außer Frage, dass der Klimawandel auch den Bodensee trifft. Der See wird wärmer und damit verändern sich das Mischungs- und Schichtungsverhalten des Wassers sowie der Sauerstoff- und Stoffaustausch, wie die LUBW es beschreibt.

In diesem Gesamtzusammenhang will das 2016 gegründete Kompetenzzentrum Wasser Bodensee Ideen und Handlungsansätze präsentieren, wie lokal sinnvoll auf Klimaveränderungen reagiert werden kann. Was können zum Beispiel Städte und Gemeinden tun? Welche Beiträge zur Sicherung der Lebensqualität, zur Gestaltung des öffentlichen Raums und zum Wassermanagement können sie leisten? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich eine Tagung des Kompetenzzentrums, die am 22. Juni ganztägig im Technischen Rathaus der Stadt Konstanz (Untere Laube) stattfindet. Das Motto der Veranstaltung: Blau und Grün in der Stadt der Zukunft. Wobei Blau für Wasser und Grün für die Pflanzenwelt steht.

Die Biologin und Gewässerexpertin Almut Gerhardt, die Vorsitzende des gemeinnützigen Kompetenzzentrums Wasser ist, sieht angesichts des Klimawandels die städtische Wasserwirtschaft und die grüne Infrastruktur vor Herausforderungen durch Wetterextreme wie Starkregen und Hitzewellen. Sie plädiert dafür, Wasserläufe auch durch besondere architektonische Lösungen in die Stadt zu integrieren. Besonderes Augenmerk komme der Ufergestaltung zu. "Das Grün ist der Mantel des Gewässers und der ist wichtig", sagt sie. Für Gerhardt geht das Blau nicht ohne das Grün. Die Abwasserentsorger stehen dank neuer Technologien und unter dem Druck neuer stofflicher Herausforderungen vor sich verändernden Aufgaben, stellt Gerhardt fest. Die Tagung soll Wissen bündeln.

Michael Becker (Essen), Experte für Siedlungswasserwirtschaft bei der Emschergenossenschaft, spricht über "Wasser in der Stadt von Morgen".

(Essen), Experte für Siedlungswasserwirtschaft bei der Emschergenossenschaft, spricht über "Wasser in der Stadt von Morgen". Peter Menke (Düsseldorf), studierter Gartenbauer, Journalist und Vorstand der Stiftung Die grüne Stadt, spricht über grün-blaue Infrastruktur, Stadtgestaltung und Wassermanagement.

(Düsseldorf), studierter Gartenbauer, Journalist und Vorstand der Stiftung Die grüne Stadt, spricht über grün-blaue Infrastruktur, Stadtgestaltung und Wassermanagement. Markus Dotterweich , Geoökologe an der Universität Potsdam und Geschäftsführer der Udata GmbH in Neustadt an der Weinstraße, referiert über Wahrnehmung und Umgang mit außergewöhnlichen Sturzfluten.

Geoökologe an der Universität Potsdam und Geschäftsführer der Udata GmbH in Neustadt an der Weinstraße, referiert über Wahrnehmung und Umgang mit außergewöhnlichen Sturzfluten. Peter Sänger (Berlin), Gartenbaufachmann und Manager bei der Firma Green City Solutions, ist Experte für vertikale Begrünung, Biofilterung und Mooskulturen im urbanen Raum. Er referiert in Konstanz über Innovationen zur Verbesserung der Luftqualität.

(Berlin), Gartenbaufachmann und Manager bei der Firma Green City Solutions, ist Experte für vertikale Begrünung, Biofilterung und Mooskulturen im urbanen Raum. Er referiert in Konstanz über Innovationen zur Verbesserung der Luftqualität. Alexander Brinker (Bodensee), Leiter der Fischereiforschungsstelle Langenargen und Privatdozent an der Universität Konstanz, widmet sich der Frage, wie die nachhaltige Fischerei am Bodensee gesichert werden kann.

(Bodensee), Leiter der Fischereiforschungsstelle Langenargen und Privatdozent an der Universität Konstanz, widmet sich der Frage, wie die nachhaltige Fischerei am Bodensee gesichert werden kann. Almut Gerhardt (Konstanz): Die Gewässerkundlerin ist Geschäftsführerin der LimCo International GmbH. Die Firma bietet Forschung und Beratung im Bereich Gewässerkunde an. Gerhardt referiert über die Rohstoffrückgewinnung aus Abwasser.

Zur Veranstaltung