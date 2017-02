Kreis Konstanz Kinderärzte kritisieren einheitliche Ausbildung bei Pflegeberufen

Mediziner machen mobil gegen eine Gesetzesnovelle zur Krankenpfleger-Ausbildung. Einer der Wortführer ist ein Singener Chefarzt

Andreas Trotter wirft in dieser Woche einen bangen Blick nach Berlin. Dort nämlich hat sich die große Koalition ein Thema vorgenommen, das den Chefarzt der Kinderklinik im Singener Klinikum umtreibt. Er sorgt sich um die Ausbildung von Krankenpflegern, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Trotter gehört zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs an den Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD. Der berät derzeit eine Gesetzesnovelle, die eine Vereinheitlichung der Ausbildung von Kranken-, Altenpflge- und Kinderkrankenpflegern vorsieht. In seiner Eigenschaft als Präsident des Verbands leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD) engagiert sich Trotter dagegen.

Die einheitliche Ausbildung soll dafür sorgen, dass zwischen den Berufen eine größere Durchlässigkeit herrscht. Das soll Fachkräftemangel lindern, besonders in der Altenpflege. Diese Reform aber bedrohe die Qualität in der Kinderkrankenpflege, meinen Trotter und seine Mitstreiter. Im vergangenen Jahr habe man bereits erreicht, dass das Gesetzesvorhaben noch einmal verschoben wurde, sagte Trotter gestern; nun aber steige offenbar der Druck, das Gesetz durchzubringen. "Unsere größte Sorge ist ein Schnellschuss."

Trotter gehört als VLKKD-Präsident mit 32 Leitern weiterer Verbände rund um die Kinder- und Jugendmedizin zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes an die Spitzen der Regierungsparteien. Die Kinderkrankenpflege sei zu speziell für eine generalisierte Ausbildung, argumentieren sie. Das Interpretieren und Erkennen von körperlichen und seelischen Signalen, die Kinder und Jugendliche aussenden – dies käme in einer generalisierten Ausbildung zu kurz. Man müsse zum Beispiel ein Gespür dafür bekommen, wie ein Kind, das noch nicht sprechen kann, signalisiert, wo es Schmerzen hat. "Allein am Beispiel der Bindungsforschung wird deutlich, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass zukünftiges Kinderkrankenpflegepersonal nicht die notwendige Zeit zum Erlernen des professionellen Wahrnehmens der kindlichen Signale erhält, um sie adäquat interpretieren und kompetent darauf reagieren zu können." Laut einer repräsentativen Umfrage unter knapp 4200 Kinderkrankenpflegern lehnten 99 Prozent der Befragten eine generalisierte Ausbildung ab, heißt es in dem offenen Brief. Komme sie, sei zu befürchten, dass sich Interessenten, die speziell mit Kindern arbeiten wollen, andere Berufe suchen.

Verfechter der Reform argumentieren, dass die Pflege der Zukunft Generalisten brauche: "Pflegekräfte müssen in Altenheimen zunehmend auch mehrfach und chronisch Kranke versorgen. Und eine Pflegekraft im Krankenhaus braucht Kenntnisse in der Versorgung Demenzkranker", wird Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) im Internetauftritt seines Ministeriums zitiert. Die protestierenden Kinderärzte wollen sich Synergien einer einheitlichen Ausbildung nicht verschließen: Sie schlagen vor, dass Pflege-Azubis zwei Jahre lang gemeinsam lernen – angehende Kinderkrankenpfleger sollten sich danach aber ein Jahr lang spezialisieren können.