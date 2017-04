Konstanz Kampf gegen Borkenkäfer im Mainau-Erlebniswald: Netze sollen Bäume schützen

Im Erlebniswald der Mainau werden Fichtenstämme mit engmaschigen Netzen verhüllt. Was auf den ersten Blick wie eine Kunstaktion anmutet, ist in Wirklichkeit ein Einsatz zum Schutz der Nadelbäume vor dem Angriff der Borkenkäfer.

Nein, das ist keine Verhüllungsaktion mit künstlerischem Anspruch. Hier geht es um das nackte Überleben. Und zwar um das Überleben der Fichten im Erlebniswald der Insel Mainau nahe dem Ausflugsplatz St. Katharina. Fichtenbestände in den Waldgebieten am Bodensee und im Hinterland sind in diesem Frühjahr besonders stark vom Borkenkäfer bedroht. Die Baumschädlinge, die zum Beispiel Buchdrucker oder Kupferstecher heißen, bohren sich in die Rinde der Stämme, legen dort ihre Eier ab und ernähren sich vom Bastgewebe. Der Baum stirbt in der Regel ab. Doch wie lässt sich verhindern, dass Borkenkäfer die durch die lange Trockenheit gestressten Fichten angreifen? Im Forstrevier der Mainau wird derzeit für eine kleine Zahl von stattlichen Fichten im Erlebniswald für die Kletterer eine außergewöhnliche Schutzidee realisiert. Die Baumstämme werden sorgsam in sogenannte Erdflohnetze eingepackt.

Die Verhüllung von Fichtenstämmen im Kletterbereich des Erlebnisparks ist eine aufwendige und teure Schutzmethode, wie Theo Straub einräumt. Nach Einschätzung des Forstrevierleiters der Insel Mainau kann sich der Einsatz dennoch lohnen. Denn die Rechnung geht so: Wenn die für den Kletterbetrieb unter anderem mit Plattformen ausgerüsteten Fichten vom Borkenkäfer befallen werden, müssen sie gefällt werden. Dann müssten die Erlebniswaldbetreiber neue Kletterrouten finden und die Anlage umbauen. Und das mitten in der Saison. Möglicherweise müsste die Anlage für den Umbau sogar vorübergehend geschlossen werden.

Mit Blick auf die Verhüllungsaktion sagt Theo Straub: "Der Aufwand ist enorm". Und damit ist das Konzept wohl nicht für eine breite Anwendung in Fichtenbeständen geeignet. Auf der Suche nach Möglichkeiten, den Klettergarten der Mainau gegen die Käferangriffe zu wappnen, hatte Straub die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg kontaktiert. Der Ulmer Hersteller des Texilstoffs liefert das Material rollenweise in passender Breite. Im Wald werden die Netze auf die passende Länge geschnitten. Kletterer des Erlebniswald-Betriebs packen dann die Baumstämme ein. Das braucht seine Zeit. Acht Fichtenstämme sollen geschützt werden.

Eine Alternative zu den Erdflohnetzen sieht Revierleiter Straub nicht. Chemikalieneinsatz gegen Schädlinge sei seit Jahrzehnten tabu. Vor der Gefahr des Borkenkäferbefalls warnt auch das Konstanzer Kreisforstamt. Der unterm Strich zu milde Winter hat die Entwicklung der Schädlinge begünstigt.