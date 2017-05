Kreis Konstanz Initiative 60+ ist auf der Erfolgsspur

Die Initiative 60+ hat jetzt 110 Mitgliedsbetriebe. Handwerkerschaft, Seniorenvertreter und andere Institutionen haben in zehn Jahren eine Kooperation geschaffen, die für ältere Auftraggeber immer nützlicher wird. Und auch jüngere nehmen das Angebot wahr.

Mit dem älter werden ist das so eine Sache. Selber merkt man es meist als Letzter. Fredis Feiertag hat dazu ein prägnantes Gedicht geschrieben, in dem sie jeweils aus der Sicht von einem zehn-, 20-, 40-, 60- und 80-Jährigen darlegt, ab wann man alt ist. Die Ehrenvorsitzende des Kreisseniorenrates ist mittlerweile selbst 77 Jahre alt und muss ihr scheinbar unermüdliches Wirken zurückfahren. Dafür kann sie stolz auf die Früchte ihrer Arbeit blicken. Eine besonders erfolgreiche Initiative nennt sich "60+" und wurde von ihr und dem damaligen Kreishandwerksmeister Rainer Kenzler vor etwa zehn Jahren aus der Taufe gehoben.

Mit ihrer Idee, Handwerksmeister durch spezielle Schulungen bei kompetenten Fachleuten für die Bedürfnisse und Beeinträchtigungen älterer Kunden zu sensibilisieren, lief Fredis Feiertag bei Rainer Kenzler offene Türen ein. Kenzler ist heute noch Koordinator seitens des Handwerks, seine Partner bei 60+ sind jetzt kommunale und regionale Seniorenvertreter und eine Kontaktstelle des Kreisseniorenrats im Landratsamt. Eine gute Koordination ist auch wichtig, denn mittlerweile haben sich 110 Handwerksbetriebe der Initiative angeschlossen und künftig erhalten auch Gesellen eine entsprechende Fortbildung. "Voraussetzung zur Aufnahme in 60+ ist die Mitgliedschaft des Betriebes in der Innung", erläutert Gaby Hotz, die die Öffentlichkeitsarbeit der Initiative betreut. Nur ihnen steht der Informationspool der Innung zur Verfügung. Wenn es jedoch um Infos über Zuschüsse und Finanzierung geht, kämen die Sparkassen im Kreis Konstanz ins Spiel, die ebenso an der Initiative mitwirken wie der Sozialverband VdK, der Pflegestützpunkt des Landratsamts.

Ursprünglich vor allem im Bereich Aus- und Umbau von Wohnungen und Häusern verortet, gehören inzwischen auch Betriebe aus der Kfz-Branche und Friseure zur Initiative. Als Beispiel nennt Gaby Hotz den Fall, dass eine Frau das Autofahren meist ihrem Mann überlassen hat, obwohl sie selbst einen Führerschein besitzt. Und plötzlich muss sie hinters Steuer, weil es ihr Mann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann. Dann berate 60+ über Fahrtraining und die Autohäuser über Nachrüstungen des Fahrzeugs oder eine passende Neuanschaffung.

Nach wie vor steht jedoch der barrierefreie Umbau von Immobilien im Zentrum des Interesses. Und hier zeigt sich eine der Stärken von 60+. Durch die Fortbildungen sind Handwerker sensibler geworden, weiteren Verbesserungsbedarf zu erkennen. Gegebenenfalls bilden sich Handwerkergemeinschaften, deren Einsätze von einem Mitglied koordiniert werden, erklärt Fredis Feiertag. So könne ein Maler dem Kunden vorschlagen, dass an einer Treppe ein weiterer Handlauf das Leben erleichtern dürfte. Als anderes Beispiel für die Arbeit im Verbund nennt Rainer Kenzler in einer Pressemitteilung den Umbau zu einem barrierefreien Bad.

Die Erkenntnisse aus den Schulungen und Begegnungen mit älteren Kunden schlagen sich auch in der barrierefreien Umgestaltung von Handwerksbetrieben nieder, beispielsweise bei Friseuren. Und da zum Erhalt eines lebenswerten Umfelds bei Hausbesitzern auch oft ein Garten gehört, haben sich zwei Gartenbaubetriebe als 16. Gewerk in die Initiative 60+ eingereiht. "Ein längerer Verbleib in einem schönen und barrierefreien Zuhause entlastet auch die Pflegeheime", argumentiert Fredis Feiertag. Und sie hat, wie auch die beteiligten Handwerker, festgestellt, dass zunehmend jüngere Menschen an Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden denken. Auch wenn sie sich noch lange nicht alt fühlen, wissen sie: irgendwann werden sie es sein. Und dann können auch die bei den Fortbildungen vermittelten Kenntnisse von Handwerkern im Umgang mit dementen Kunden wichtig sein.

Lob für Koordination und Höflichkeit

Wie ein Auftrag im Rahmen von 60+ abgewickelt werden kann, zeigt ein Beispiel der Initiative aus dem echten Leben