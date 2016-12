Boom bei Schreckschusswaffen: Die Zahl der Anträge auf Erwerb des kleinen Waffenscheins ist in diesem Jahr im Landkreis Konstanz stark gestiegen.

In Zeiten wachsender Terror- und Anschlagsgefahr bewaffnen sich die Menschen offenbar auch im Landkreis Konstanz verstärkt selbst. Nach Angaben von Matthias Kürschner, Leiter der zentralen Bußgeldstelle im Ordnungsamt des Landkreises, hat sich die Zahl der Anträge für den kleinen Waffenschein 2016 gegenüber dem Vorjahr von 20 auf 200 verzehnfacht. Das Ordnungsamt der Stadt Konstanz registrierte in diesem Jahr 97 Anträge (2015: 20). Genehmigt wurden allerdings nur 57 (2015: 15). In der Stadt Singen, die ebenso in eigener Zuständigkeit solche Anträge bearbeitet und genehmigt, hat sich die Zahl von 43 (für 2015) auf 81 (2016) immerhin nahezu verdoppelt. „Das ist bemerkenswert“, sagt der Singener Ordnungsamtsleiter Marcus Berger. Der sogenannte kleine Waffenschein berechtigt zum Führen von erlaubnisfreien Gas- und Schreckschusswaffen, die jeder Volljährige ohne einen Bedarfsnachweis erwerben kann. Eine Waffe führen heißt in diesem Zusammenhang, der Waffenbesitzer lässt die Pistole nicht daheim in der Schublade liegen, sondern er führt sie unterwegs im Auto oder anderswo in der Öffentlichkeit mit sich.

Marcus Berger hat in Gesprächen mit Antragstellern den Eindruck gewonnen, das diese ihr persönliches Sicherheitsgefühl steigern wollen. „Das sind diffuse Ängste“, sagt Berger. In der Beratung frage man die Leute schon, ob sie glauben, dass diese Bewaffnung etwas helfe. „Da kommen Frauen, da kommen Ehepartner“, berichtet Berger aus der Praxis. Bis auf wenige Ausnahmen werde den Anträgen auch stattgegeben. Bei den Ausnahmen handelt es sich um jene Fälle, in denen der Antragsteller keine weiße Weste hat. Denn die Ordnungsämter fragen die verfügbaren Register von Polizei und Staatsanwaltschaft daraufhin ab, ob gegen den Antragsteller strafrechtliche Verfahren laufen, oder ob es entsprechende Vorstrafen gibt, die ihn für den Waffenbesitz disqualifizieren.

Gerhard Paschotta, der sich im Kreisordnungsamt mit den Anträgen für den kleinen Waffenschein beschäftigt, stellt eine gewisse Wellenbewegung fest. Immer nach Gewalttaten oder Terroranschlägen in Deutschland sei die Zahl der Anträge gestiegen, sagt er. Nach Auskunft von Paschotta melden sich junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren ebenso wie „ältere Herrschaften“. Frauen würden seltener vorstellig, „die greifen wohl eher zum Spray“. Der Eindruck, dass viele Menschen bei erlaubnisfreien Gas- und Schreckschusswaffen aufrüsten, herrscht wohl auch im Waffenhandel. Marc Brardt, Inhaber eines Fachgeschäfts in Konstanz, berichtet von großer Nachfrage. Welches Publikum? „Vom Studenten bis zum Rentner", sagt Brardt. Die Hersteller solcher Waffen kämen ja mit der Produktion gar nicht mehr nach.

Den Trend zur Bewaffnung bestätigen aktuelle Informationen des baden-württembergischen Innenministeriums. Nach Angaben von Ministeriumssprecher Carsten Dehner waren in diesem Jahr bis zum 30. November landesweit 63 193 kleine Waffenscheine ausgegeben, knapp 21 000 mehr als Ende November 2015. Sprecher Carsten Dehner unterstrich am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung die Position des Ministeriums. Es sei nicht sinnvoll, dass sich Bürger vermehrt mit Waffen ausstatten. Die Erfahrung der Polizei zeige, dass Waffen und Gegenstände, die eigentlich zur Selbstverteidigung mitgeführt werden, oft gegen den eingesetzt werden, der sich schützen möchte. „Wenn Waffen in Konfliktsituationen eingebracht werden, löst dies auch oft eine Gewalt­eskalation oder Schadensvergrößerung aus“, stellt Dehner fest. Die Polizei empfehle deshalb, grundsätzlich keine Waffen zu tragen. Besser sei es in Konfliktsituationen, wenn bedrohte Personen auf sich aufmerksam machen und die Polizei zu Hilfe rufen.

Die Regelung

Der kleine Waffenschein berechtigt zum Führen von Schreckschusswaffen, die Erwachsene frei erwerben können. Beantragt werden kann die Genehmigung bei der Kreispolizeibehörde. Das ist je nach Wohnsitz das Landratsamt oder die Stadtverwaltung. Die Behörden prüfen die Zuverlässigkeit und persönliche Eignung des Antragstellers. Dafür wird unter anderem erfragt, ob Strafverfahren gegen die jeweilige Person laufen.