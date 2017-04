Konstanz Illegale Einreise aus der Schweiz nach Deutschland: Im Februar fünf Aufgriffe pro Tag

Die Zahl der Flüchtlinge, die illegal aus der Schweiz nach Deutschland einreisen, bleibt auch zu Jahresbeginn hoch. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz setzt auf intensive Kontrollen und auf die Kooperation mit dem Schweizer Grenzschutz.

Der Weg über die zentralmediterrane Route durch die Schweiz in Richtung Norden bleibt für Flüchtlinge eine beliebte Verbindung. Das zeigt die Zahlen der illegalen Einreisen nach Deutschland an der Schweizer Grenze in den ersten zwei Monaten dieses Jahres. So registrierte die Bundespolizeiinspektion Konstanz in ihrem Zuständigkeitsbereich bis Ende Februar 250 Festnahmen (Vergleichszeitraum 2015: 150). Allein im Februar kam es demnach rechnerisch pro Tag zu fünf Aufgriffen. Auch an der gesamten deutsch-schweizerischen Grenze (zuständig ist neben der Bundespolizei Konstanz hier die Inspektion Weil am Rhein) lag die Zahl der illegalen Einreisen in den ersten zwei Monaten des Jahres mit 910 deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (2015: 310).

Bereits seit der zweiten Hälfte des Jahres 2016 war an der Schweizer Grenze ein starker Anstieg unerlaubter Grenzübertritte festgestellt worden. Die Bundespolizei, die für Personenkontrollen an den Grenzen zuständig ist, regierte mit zusätzlichem Personaleinsatz. Seither wird beispielsweise die Mannschaft der Inspektion Konstanz durch bis zu 20 Bereitschaftspolizisten verstärkt. Dazu kommen bei besonderen Einsatzlagen bis zu zehn Kräfte einer mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit, die direkt der Bundespolizeidirektion in Stuttgart zugeordnet ist. Nach Aussage des Konstanzer Inspektionssprechers Benjamin Fritsche soll es absehbar bei dieser Kräftezuteilung bleiben. Das heißt, der Kontrolldruck soll hochgehalten werden. Fritsche lobt in diesem Zusammenhang "die mustergültige Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden".

Es gibt gemeinsame Streifen im Grenzgebiet – auch bei der Überwachung des Reiseverkehrs auf der Schiene. Zudem arbeiten Deutsche und Schweizer Grenzschützer bei größeren Einsätzen zur Kriminalitätsbekämpfung zusammen. Bei diesen gezielten Großkontrollen werden auch Hubschrauber eingesetzt, die die Einsatzkräfte an die Kontrollstellen transportieren. Auch die Schweizer Seite ist zufrieden mit der Kooperation über die Grenze hinweg. "Wir arbeiten intensiv und gut zusammen", sagt Peter Zellweger, der Sprecher des zuständigen Grenzwachtkommandos in Schaffhausen. Einzelheiten über Vorgehen, Personaleinsatz und Kontrollschwerpunkte will er aber nicht verraten. "Wir sagen aus taktischen Gründen nicht, wo wir was kontrollieren", so Zellweger. Jedem Einsatz gehe eine Risikoanalyse voraus.

Im Jahr 2016 wurden von der deutschen Bundespolizei im Inspektionsbereich Konstanz knapp 2000 illegale Einreisen aufgedeckt. An der gesamten deutsch-schweizerischen Grenze waren es über 5000 Fälle.

Unterschiedliche Zuständigkeiten