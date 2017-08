Singen Illegale Autorennen: ausbremsen, Gas geben

Mit vorausschauender Planung und etwas Glück hat die Polizei vier mutmaßliche Raser nach illegalen Autorennen gestoppt. Die Verdächtigen wurden gestellt, als sie mit ihren PS-starken Fahrzeugen an der Ausfahrt Radolfzell die B 33 neu verlassen wollten. Wir beschreiben die Abläufe.

Die Nacht zum vergangenen Sonntag ist eine aufregende für die Verkehrspolizei. Kurz vor zwei Uhr gehen erste Mitteilungen im Einsatzzentrum des Polizeipräsidiums Konstanz ein. "Wir werden ausgebremst, die fahren wieder Autorennen", heißt es da. Die Ausgebremsten sind Verkehrsteilnehmer, die auf der A 81 vom Autobahnkreuz Hegau Richtung Geisingen unterwegs sind. Ausgebremst bedeutet in diesem Zusammenhang: Möchtegern-Rennfahrer mit PS-starken Fahrzeugen nötigen auf der Schnellstraße den rückwärtigen Verkehr zum Langsamfahren, im Extremfall bis zum Stillstand. Damit verschaffen sie sich nach vorne freie Bahn für ein kurzes, aber heftiges Autorennen. Um 2.08 Uhr melden sich weitere Zeugen von der Strecke. Diesmal sind Teilnehmer illegaler Autorennen in der Gegenrichtung unterwegs.

Eine Polizeistreife, die zwischenzeitlich hinter den Rasern herfahren konnte, macht acht beteiligte Fahrzeuge aus. Am Autobahnkreuz Hegau teilt sich das Feld. Vier Autos biegen auf die Bundesstraße 33 neu Richtung Konstanz ab. An der Anschlussstelle Radolfzell verlassen sie die Schnellstraße. Und dort schnappt die Falle zu. Ein Empfangskomitee der Polizei steht bereit und stoppt die mutmaßlichen Raser. Bei den Kontrollierten handelt es sich um Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren. Alle sind in hochmotorisierten, teuren Fahrzeugen unterwegs, die in der Schweiz zugelassen sind. Nun müssen sie sich mit dem Vorwurf der Beteiligung an einem Autorennen auseinandersetzen und zusätzlich mit dem Vorwurf der Nötigung anderer, unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Wobei die Nötigung schwerer wiegt. Sie gilt rechtlich als Straftatbestand. Die Teilnahme an einem verbotenen Rennen auf öffentlichen Straßen ist hingegen nur eine Ordnungswidrigkeit.

Der Konstanzer Polizeisprecher Bernd Schmidt, der die Dinge am Dienstag anhand schriftlicher Zusammenfassungen rekapituliert, will über die Vorgehensweise der Fahnder nicht so viel erzählen. Die Raser sollen nicht nachlesen können, wie die Polizei sich für solche Ereignisse wappnet. "Wir wollen denen nicht erklären, wie die Polizei arbeitet", sagt Schmidt. Er erläutert aber auch, dass bei der Fahndung nach den Möchtegern-Rennfahrern, die sich und andere gefährden, alle verfügbaren Kräfte eingesetzt werden. Auch Zoll und Bundespolizei sind eingebunden; wenn Einsatzkräfte in der Nähe sind, beteiligen sie sich an der Fahndungsaktion. Bekannt ist auch, dass Polizeifahrzeuge mit Video-Überwachungsgeräten eingesetzt werden, um Rennsequenzen aufzunehmen und so Beweise zu sichern. Und die Absicherung der Ausfahrt Radolfzell, die in der Nacht zum Sonntag einen Erfolg gebracht hat, war jedenfalls kein Zufall. Denn wer eine Autobahn benutzt, muss sie auch irgendwo wieder verlassen.

Der Nachweis der Rennbeteiligung fällt dennoch oft schwer. "Wir sind auf Zeugenbeobachtungen oder auf eigene Beobachtungen angewiesen", sagt der Polizeisprecher. Er macht klar, dass auf verschiedenen Abschnitten des Streckennetzes der Autobahnen am Bodensee kein Tempolimit herrscht. Wenn die Bahn frei ist, darf da im Prinzip der Autofahrer so schnell fahren, wie er will.

Die Erfahrungen der Polizei zeigen: Wer ein illegales Autorennen organisiert, wählt für die Aktion meistens den späten Abend oder die Nacht. Dann ist die Verkehrsdichte meist geringer als am Tage. Sonntags kommt den Rasern noch zustatten, dass keine Lastwagen unterwegs sind. Ob in der Nacht zum vergangenen Sonntag tatsächlich wie zunächst angenommen 20 Fahrzeuge an den Rennen beteiligt waren, bleibt offen. Zeugen machten unterschiedliche Angaben.

Einschließlich der Vorkommnisse vom vergangenen Wochenende verzeichnet das Polizeipräsidium von Juli 2016 bis heute 13 Verdachtsfälle auf illegale Autorennen auf den grenznahen Autobahnabschnitten. In sieben Fällen gelang es, den Nachweis über die Beteiligung bestimmter Personen zu erbringen. Alle eingesetzten Fahrzeuge waren in der Schweiz zugelassen.

Bei Nötigungdroht Haft