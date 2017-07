Konstanz IHK zeichnet Schulen für gute Berufsorientierung aus

Es gibt Schulen im Landkreis Konstanz, die geben sich in der Berufsorientierung für ihre Schüler besondere Mühe. Die Einrichtungen stellen Bildungspaten für die Jugendlichen ab und vermitteln Praktika im In- und Ausland. Die IHK hat die Aktivitäten von sieben Schulen jetzt mit dem Gütesiegel Boris honoriert.

Ein sperriger Begriff wurde hübsch verpackt und klingt gleich viel attraktiver: Boris ist nicht nur ein männlicher Vorname, sondern steht auch für "Berufswahlsiegel Baden-Württemberg für berufsorientierte Schulen". Und dieses Boris feiert zehnten Geburtstag. Anlass genug für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee, nicht nur ein weiteres Mal die begehrten blauen Boris-Türschilder zu vergeben, sondern auch zurückzublicken.

So sagte Alexandra Thoß, Ausbildungsleiterin bei der IHK: "Vor zehn Jahren gab es mehr Schüler bei weniger Ausbildungsplätzen, und der Trend zum höheren Schulabschluss oder zum Studium war geringer ausgeprägt. Vor zehn Jahren gab es noch keine Werkrealschule, keine Gemeinschaftsschule, keine Ausbildungsbotschafter und keine Bildungspartnerschaften. Es hat sich also einiges getan in Sachen Berufsorientierung." Sabine Schimmel, Leiterin Bildung und Ausbildungsberatung bei der Handwerkskammer Konstanz, ergänzte: "Heute haben wir auch viel mehr Angebote als noch vor zehn Jahren. Es gibt 328 duale Ausbildungsberufe und viele tausend Studiengänge. Da fällt die Wahl schwer. Und sie will gut überlegt sein, denn immer noch brechen sehr viele junge Menschen ihre Ausbildung oder das Studium sehr früh ab." Gleichzeitig werde der schon bestehende Fachkräftemangel noch zunehmen.

Alexandra Thoß verdeutlichte: "Die Babyboomer-Generation geht bald in Rente, und es kommt nicht genug Nachwuchs hinterher." Schon jetzt seien Stellen bis zu anderthalb Jahre lang nicht besetzt, weil sich keine geeigneten Bewerber fänden. Zudem befinde sich die Arbeitswelt einmal mehr im Umbruch: "Die Berufe müssen sich anpassen an die Digitalisierung, an Industrie 4.0, an vollautomatisierte Häuser (Smart Homes) und das autonome Fahren. Wir brauchen also unbedingt genug qualifizierte Fachkräfte. Die Vorarbeit dafür leisten die Schulen."

Im Landkreis Konstanz legen viele Schulen Wert auf Berufsorientierung; elf Schulzweige meldeten sich freiwillig, um sich einer eingehenden Begutachtung durch die Qualitätsprüfer zu unterziehen. Diese nahmen die Bewerber unter die Lupe, studierten Unterlagen und machten sich vor Ort ein Bild. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Laut Alexander Urban, Geschäftsführer des Landesprojektbüros Boris, bestanden zehn von elf Kandidaten. Darunter finden sich einige Wiederholungsteilnehmer, die ihre guten Ergebnisse bestätigt bekamen und rezertifiziert wurden. Die zweite Rezertifizierung (also das dritte Boris-Siegel in Folge) erreichte als einzige Schule das allgemein bildende Gymnasium Schloss Gaienhofen. Das Wirtschaftsgymnasium derselben Schule erlangte das Siegel zum zweiten Mal.

Juror Dieter Grandis war begeistert: "Die Schule hat ein herausragendes Netzwerk mit Bildungspaten, sodass die Schüler Praktika bei Mittelständlern, aber auch bei global agierenden Unternehmen in Übersee und China absolvieren können. Die Gymnasien Gaienhofen suchen ihresgleichen in der Bildungslandschaft." Ähnlich schwärmte Alexander Urban von Eindrücken im Werkrealschulzweig der Konstanzer Geschwister-Scholl-Schule: "Die Lehrer bemühen sich mit Leidenschaft um jeden Einzelnen, wir waren sehr beeindruckt vom Konzept. Unsere Entscheidung fiel innerhalb von 30 Sekunden auf dem Rückweg zum Schulparkplatz. So leicht haben wir es leider nicht immer." Gute Arbeit leistet auch die Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, die gleich drei neue blaue Schilder anschrauben kann: je eines für die Flüchtlingsklassen (Vorqualifizierung Arbeit und Beruf), für das Technische Gymnasium und das Berufskolleg.



Auszeichnungen im Landkreis