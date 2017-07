Konstanz Handwerk stellt sich dem Wandel

Bei der 100. Vollversammlung der Handwerkskammer Konstanz präsentierten sich die Vertreter des Handwerks selbstbewusst. Die Betriebe wollen den Wandel mitgestalten. Hans Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, nannte als Festredner Zielsetzungen: vernetzte Welt, gerechte Gesellschaft, moderner Staat.

Der Weltmeister-Zug mit den Helden von Bern war noch nicht in Konstanz und Singen frenetisch begrüßt worden, da hatte die Region bereits ein ganz anderes Kapitel Wiederaufbau aufgeschlagen. Neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, im Frühjahr 1954, war es ein kleines Ereignis, doch seine Spuren lassen sich bis heute durch die Städte und Gemeinden zwischen Bodensee, Alb und Schwarzwald nachvollziehen. Was sich eher bürokratisch anhört, Vollversammlung der Handwerkskammer, sollte zum Startschuss werden – zum Auftakt einer Erfolgsgeschichte.

Rückblende. Im Jahr 1900, damals noch im Großherzogtum Baden, wird die Handwerkskammer Konstanz gegründet. Als 1914 der Grundstein für das prächtige Haus direkt am Konstanzer Seerhein gelegt wird, sind die größten Innungen: Schuhmacher, Herrenschneider, Schreiner und Wagner. Wie sich die Zeiten ändern – 103 Jahre und 100 Vollversammlungen der 1954 neu begonnenen Zählung später werden abgetretene Schuhe (viel zu oft) weggeworfen, der Anzug kommt aus der Fabrik, die Kutsche spielt allenfalls im Pferdesport noch eine Rolle.

So ist es ein Bild des beständigen Wandels, das sich vor vielen prominenten Gästen zur 100. Vollversammlung beim Festtag des Handwerks im Konstanzer Inselhotel zeichnet. Stets mit der Zeit gegangen und doch den traditionellen Werten verpflichtet, blickt das Handwerk selbstbewusst auf Vergangenheit und Zukunft. Und so ist es auch mehr als ein Funktionärstreffen in Konstanz, wie der aktuelle Präsident Gotthard Reiner betont. Noch immer ist der Neuzuschnitt des Kammerbezirks, dem 1973 die schwäbischen Landkreise Rottweil und Tuttlingen zugeschlagen wurden, ein Thema.

Und noch immer scheinen die Forderungen aus der ersten Vollversammlung neuen Charakters 1954 aktuell: Damals trat das Handwerk für eine faire Vergabe öffentlicher Aufträge und Steuersenkungen ein.

Dennoch, das Fordern ist ein stückweit dem Stolz gewichen. Gotthard Reiner erinnert an den Ausbau zahlreicher Aus- und Weiterbildungseinrichtungen an vielen Standorten im Kammerbezirk. Er erwähnt, dass die Selbstorganisation des Handwerks mit dem Startschuss von 1954 demokratischer geworden sei. Und er ist sich sicher: "Das Handwerk und seine Organisation haben die Kraft, sich weiterzuentwickeln." Daran lässt auch Hans Peter Wollseifer keinen Zweifel. Der Kölner, Maler- und Lackierermeister, hat ein Gebäudesanierungsunternehmen, als Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) ist er Spitzenfunktionär und oberster Handwerker der Republik. Warum er das Handwerk liebt? "Wir können praktische Probleme selbst lösen", sagt er.

Schon Wollseifers Rede steckt den Rahmen ab für den Nachmittag, an dem sich die Vertreter des Handwerks intensiv mit der Zukunft auseinandersetzen. Jugendliche für eine betriebliche Ausbildung zu begeistern und ihnen die Karriere mit Lehre schmackhaft zu machen, bezeichnet der ZDH-Präsident als eine der wichtigsten Aufgaben. Jeder zweite Betrieb habe Probleme, Nachwuchs zu finden. 20 000 Lehrstellen bundesweit sind unbesetzt. In der Region sieht es nicht viel anders aus.

Ein paar politische Forderungen gehen dann vom Inselhotel doch noch aus. Eine "vernetzte Welt, eine gerechte Gesellschaft und ein moderner Staat", das seien die Forderungen des Handwerks, sagt Wollseifer. Die Lehre dürfe nicht länger im Schatten des Studiums stehen. Ein Einwanderungsgesetz müsse es jungen Menschen aus Nicht-EU-Ländern ermöglichen, in Deutschland eine Ausbildung zu machen, die Meisterausbildung müsse endlich so kostenfrei sein wie andere Bildungsangebote. Und die Idee des Berufsabiturs müsse ausgebaut werden. Einer derer, die aufmerksam zuhören, ist Hubert Nowack. Er sticht aus der Runde der Anzugsträger heraus, hat seine Zimmermannskluft an. Schreiner-Obermeister in Rottweil ist er – und kandidiert für die Grünen bei der Bundestagswahl. Sätze wie: "Der Fachkräftemangel wird die Wachstumsbremse für die gesamte deutsche Volkswirtschaft werden" möchte er, der Praktiker, gerne in politische Arbeit umsetzen. Angeregt unterhält er sich mit Gotthard Reiner, Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner und ZDH-Präsident Wollseifer. Der Spitzenfunktionär sagt: "Wenn Sie gewählt sind, rufen Sie mich an. Wir könnten viele gemeinsame Themen haben."

Sie prägten die Handwerkskammer

1954 begann mit der ersten Vollversammlung nach Erlass der neuen Handwerksordnung für die Handwerkskammer eine neue Ära. Hier vier prägende Männer aus der Zeit.