Singen Grüne: Kandidat Schmeding hat schwierigen Stand

Martin Schmeding, Bundestagskandidat der Grünen im Landkreis Konstanz, muss in den eigenen Reihen Überzeugungsarbeit leisten. Das zeigte die Kreisversammlung der Grünen.

Singen – Wenigstens die Parteifreunde sollte ein Bundestagskandidat im bevorstehenden Wahlkampf sicher auf seiner Seite haben. Doch dies scheint Martin Schmeding, dem Kandidaten der Grünen im Wahlkreis, bislang nicht uneingeschränkt zu gelingen – wie auf der Kreisversammlung der Partei deutlich wurde. Die Atmosphäre war ungemütlich, die Stimmung nervös. An Formalien scheiterte bereits zu Beginn ein Antrag Christel Thorbeckes, die zur Gründung eines Ortsverbandes der Grünen in Konstanz eine Adressliste des Kreisverbandes nutzen wollte. Nach einigem Hin und Her zwischen Kreisvorstand Hubert Wehinger und der Antragsstellerin wurde die Entscheidung dazu schließlich auf die nächste Kreismitgliederversammlung verschoben.

Mühsam gestaltete sich auch der Antrag des Bundestagskandidaten auf Erhöhung seines Wahlkampfbudgets um 5000 Euro auf dann 25 000 Euro. Die Kasse sei noch nicht geprüft, erklärte Moritz Junginger vom Kreisvorstand. Erst wenn man wisse, ob der Kreisverband über genügend Geld verfüge, könne dies entscheiden werden. Die Mitglieder einigten sich auf einen sogenannten Vorratsbeschluss: Der Kreisvorstand wurde ermächtigt, die Mittel zu erhöhen, falls der Kassenstand dies zulässt. Weitere 10 000 Euro wolle Schmeding, wie er erklärte, unter anderem durch Fundraising hereinholen. Um Unterstützung im Wahlkampf kämpfte Schmeding auch in Bezug auf politische Positionen. Zustimmung fand er für die Forderung nach einem sofortigen Abschiebestopp von Flüchtlingen nach Afghanistan, äußerst knapp wurde seine Forderung zur Rücknahme der Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende in Baden-Württemberg entschieden.

Nur etwa die Hälfte der anwesenden Mitglieder konnte sich für die Resolution erwärmen. Kritik gab es an den Zahlen im Entwurf, denn bei den Mehreinnahmen durch die Studiengebühren ginge es nicht nur um 4,2 Millionen Euro, wie zunächst verlautbart wurde, sondern nach neuesten Schätzungen um bis zu 38 Millionen Euro.

Schiffbruch erlitt Schmeding mit seinem Antrag, beim Umgang mit dem Thema (der erhöhten) Abgeordnetenentschädigung im Landtag künftig sensibler zu agieren. Die inzwischen zur Sitzung gestoßene Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger fasste den Antrag als persönlichen Angriff auf und sah sich veranlasst, sich für die erhöhte Kostenpauschale und die Erhöhung des Mitarbeiterbudgets vor den Parteifreunden zu rechtfertigen. Wehinger bezeichnete den Entwurf als Frechheit. Nur vier Stimmberechtigte votierten für Schmedings Antrag.