Bregenz Gewinner für die Karten für Soy de Cuba im Festspielhaus Bregenz stehen fest

Das Tanzmusical „Soy de Cuba“ bringt den besonderen Flair der Karibikinsel am 20. April in das Festspielhaus Bregenz. SÜDKURIER Online verloste vier mal zwei Karten der besten Kategorie inklusive Begrüßungssekt und Programmheft. Das sind die glücklichen Gewinner.

Gewinnen Sie vier mal zwei Karten für „Soy de Cuba“ am 20. April im Festspielhaus Bregenz Das von Ihnen aufgerufene Gewinnspiel ist leider schon abgelaufen!

Feurige Tänze zu pulsierenden Rhythmen, zwei Sänger voller Temperament und eine bewegende Liebesgeschichte vor brillanten Videoprojektionen: SÜDKURIER Online schickt die Gewinner mit dem Tanzmusical "Soy de Cuba" auf eine unvergessliche Reise und mitten ins Herz der karibischen Insel. Seit 2015 begeistern die Tänzer im Zusammenspiel mit einer hochkarätigen Live-Band und zwei Sängern auf ihren Gastspielreisen die Metropolen Europas.Marianne Janas, ReichenauJörg-Peter Schlegel, SingenNadine Potthoff, RadolfzellPhilipp Müller, Mühlhausen-EhingenDie Karten werden den Gewinnern auf dem Postweg zugeschickt.Im Frühjahr 2017 begeben sich die Künstler nun auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Besondere: Authentische Filmaufnahmen auf einer Großbildleinwand ziehen die Zuschauer mitten hinein in die unverwechselbare Kulisse Havannas. Soviel sei hier schon verraten: Soy de Cuba erzählt vom Tanz und natürlich von der großen Liebe.SÜDKURIER-Abonnenten erhalten auf Tickets aller Kategorien 20 Prozent Rabatt. Rufen Sie uns am besten schnell an unter der SÜDKURIER Ticket-Hotline: 0800/999-1777 (gebührenfrei, ab 9 Uhr), Karten gibt es hier ab 23,20 Euro.