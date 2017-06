Radolfzell Gewerkschaft GEW beklagt Lehrermangel

Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz sieht die Lehrer in Baden-Württemberg unter Druck: Immer mehr Aufgaben, aber immer weniger Personal. Moritz erläuterte bei einem Besuch in Radolfzell ihre Position.

Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), erwartet einen eklatanten Lehrermangel in den nächsten Schuljahren. Die prekäre Personalsituation ist das Problem, das Moritz bei einer Veranstaltung für Pädagogen im Radolfzeller Milchwerks ansprach. 1074 Lehrerstellen werden 2017 nach GEW-Angaben in Baden-Württemberg wegfallen. Berücksichtigte man die Anzahl der im Landesetat neu ausgewiesenen Stellen, so ergebe sich im Schuljahr 2017/18 ein Verlust gegenüber dem Vorjahr von 496,5 Lehrerstellen. Die GEW macht demgegenüber geltend, dass mit steigenden Schülerzahlen zu rechnen sei. Ein von der Lehrergewerkschaft in Auftrag gegebenes Gutachten stelle die Prognose, dass angesichts dieser steigenden Schülerzahlen bis 2030 in den Grundschulen über 2500 neue Lehrerstellen benötigt würden.

Mit Blick auf die Personalsituation und auf viele neue Aufgaben, zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung, kam GEW-Landeschefin Moritz bei der Radolfzeller Veranstaltung (Titel: Baustelle Bildung) zu dem Schluss, Pädagogen seien wachsendem Druck ausgesetzt. Sie sollten mehr Vertretungsstunden leisten und Flüchtlingskinder in den Unterricht integrieren. Mancher Lehrer stünde vor der Herausforderung, ohne Zusatzausbildung inklusiv zu arbeiten und darüber hinaus solle an vielen Schulen der Ganztagesbetrieb aufgebaut und gestemmt werden.

In der anschließenden Diskussion im Radolfzeller Milchwerk spiegelten sich die von Moritz dargestellten Probleme wider. Ute Müller, Lehrerin an der Tegginger Grundschule in Radolfzell, meinte: "Wir haben einfach nicht mehr die Kraft, noch zusätzliche Veranstaltungen zu besuchen. Dabei geht es um unsere eigenen Interessen." In ihrer Klasse habe sie im vergangenen Jahr 26 Grundschüler unterrichtet. Darunter fünf Flüchtlingskinder. Nebenbei wurde der Ganztagesbetrieb an der Schule aufgebaut. Im nächsten Jahr sollten Inklusionsangebote gemacht werden. Das heißt, dass Kinder mit Behinderung mit Kindern ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden. Ob der Ganztagesbetrieb langfristig bleibe, oder doch wieder abgeschafft werde, wollte Müller wissen. Und ob dann alle Anstrengungen vergebens gewesen seien?



Darauf konnte die Gewerkschaftsvorsitzende auch keine verlässliche Antwort geben. Das Land strebe weitere Änderungen in der Schullandschaft an, ob der Ganztagesbetrieb dann verbindlich oder als Wahlform weitergeführt werde, sei noch nicht entschieden, sagte sie in Radolfzell. Moritz formulierte noch einige Forderungen an die Landesregierung: Die Studienplatzanzahl für den Lehrerberuf solle erhöht werden. Fremdevaluationen sollten den tatsächlichen Personalbedarf jeder Schule darstellen. Moritz' Fazit: "Wer die Qualität von Unterricht verbessern möchte, muss zuerst dafür sorgen, dass er stattfindet."