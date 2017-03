Konstanz Gewalt gegen Polizisten nimmt zu

Sie werden getreten, sie werden geschlagen und bespuckt: Immer häufiger sind Polizisten Opfer von Attacken. Das Polizeipräsidium Konstanz registrierte im vergangenen Jahr 453 Fälle von Angriffen auf Einsatzkräfte. Meistens trifft es Polizisten im Streifendienst.

Kreis Konstanz – Die Polizei am Bodensee klagt über zunehmende Gewalt gegen ihre Einsatzkräfte. Immer häufiger werden Polizisten im Dienst beleidigt, bespuckt, geschlagen und auch richtig verletzt. Im Jahr 2016 registrierte die Landespolizei im Präsidiumsbereich am Bodensee 453 Fälle von Gewalt gegen Polizisten. Das sind 99 Fälle oder 28 Prozent mehr als im Jahr 2015. Ein weiterer Vergleich zeigt: Die Zahl der Vorkommnisse im Jahr 2016 liegt um 96 Fälle über dem Mittelwert der letzen fünf Jahre. Das Polizeipräsidium hat im vergangenen Jahr rund 600 Strafanträge gegen Tatverdächtige gestellt. Bei den Delikten sind neben leichter und schwerer Körperverletzung auch die Beleidigungen eingerechnet.

Im Juni 2016 wird die Polizei zu einem Radolfzeller Lokal gerufen. Ein Gast will trotz Aufforderung des Wirts die Gaststätte nicht verlassen. Er soll ein Messer gezückt haben. Als die Polizei eintrifft, hat sich der Mann in einen Nebenraum zurückgezogen. Er beginnt, die Beamten gezielt mit Bierflaschen zu bewerfen. Auch ein Polizeihund wird von einem Wurfgeschoss getroffen. Bei dem Versuch, den renitenten Gast zu überwältigen, schlägt der einer Polizeibeamtin mit einer Flasche auf den Kopf. Die Frau erleidet eine Platzwunde.

Der Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk erkennt einen Trend zur Gewalt gegen Polizisten. Bei einem Vortrag im Kreistag zu Wochenbeginn sagte Falk: „Der Respekt vor der körperlichen Unversehrtheit des Gegenübers lässt nach.“ Das Polizeipräsidium Konstanz ist für die vier Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis zuständig.

Im Dezember 2016 alarmieren Anwohner des Bahnhofs Friedrichshafen kurz vor Mitternacht wegen Ruhestörung die Polizei. Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei treffen in der Halle auf eine Gruppe von Migranten, die sich nicht kontrollieren lassen wollen. Ein Mann fällt als besonders aggressiv auf. Plötzlich schlägt er einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Wenn es zu körperlichen Angriffen auf Polizisten kommt, sind die Tatverdächtigen oft alkoholisiert. In anderen Fällen befinden sich die Angreifer in psychischen Ausnahmesituationen. Das sagt Bernd Schmidt, Mitarbeiter in der Medienabteilung des Konstanzer Polizeipräsidiums. Schmidt sagt auch: „Wir wollen eine bürgerfreundliche Polizei bleiben, aber auf provokante Verstöße erfolgt eine Reaktion.“ Schmidts Kollege Benjamin Fritsche, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Konstanz, hat keine Statistik über Vorkommnisse parat. Er stellt aber fest, natürlich gebe es Angriffe gegen Polizisten. Bundespolizisten arbeiten bei Bahnkontrollen in einem besonderen Umfeld. In den Zügen ist es eng. Wenn es zu Konflikten mit Fahrgästen kommt, befinden sich viele Unbeteiligte in nächster Nähe. Fritsche ist froh über die Erkenntnis, das sehr viele Menschen der Polizei aufgeschlossen und dankbar gegenüberstehen. Polizeipräsenz vermittelt das Gefühl von Sicherheit.

Im Dezember 2016 läuft in Eriskirch eine Party aus dem Ruder. Weil ein betrunkener Gast mit einem Messer droht, verständigt der Sicherheitsdienst des Veranstalters morgens um zwei Uhr die Polizei. Als Beamte den aggressiven Gast mit auf die Wache nehmen wollen, wehrt sich der Mann. Er muss zum Einsatzwagen getragen werden. Dabei bespuckt er die Einsatzkräfte.

Gewalt gegen Polizisten, das sei ein Problem, sagt Hans-Jürgen Kirstein, baden-württembergischer Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die GdP weise bereits seit Jahren auf diese Entwicklung hin. Wenn Personalmangel bei der Polizei herrsche, werde die Entwicklung für die Einsatzkräfte zu einem besonderen Handicap. Und die Ursachen der Attacken gegen Polizisten? „“Gewalt ist Teil der Gesellschaft“, sagt Kirstein. Der Gewerkschaftsfunktionär hofft auf den baldigen flächendeckenden Einsatz der Körperkameras (Body-Cam) für Polizisten. So ließe sich im Falle von Konflikten die Beweislage für die Gesetzeshüter verbessern.

Anfang des Jahres 2017 kommt es im Kreis Ravensburg zu einer häuslichen Auseinandersetzung. Als eine Polizeistreife eintrifft, hat sich ein Mann in einem Zimmer verschanzt. Er stößt Beleidigungen und Verwünschungen aus. Dann öffnet sich die Tür, und der Bewohner tritt mit einem Hammer in der erhobenen Hand auf einen Beamten zu und bedroht ihn. Am Ende lässt der Mann den Hammer sinken. Doch als er in Gewahrsam genommen werden soll, tritt und spuckt er.

Besonderes Trainingfür Polizisten