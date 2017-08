Reichenau Gesundheitssystem: Bundestagskandidaten sehen Verbesserungsbedarf

Ob Pflegenotstand oder Ärztemangel auf dem Land: Im Gesundheitswesen muss einiges besser werden: Da waren sich die Bundestagskandidaten im Landkreis Konstanz bei einer Podiumsdiskussion im Zentrum für Psychiatrie Reichenau einig.

Reichenau – Das Fazit vorneweg: Das Gesundheitssystem in Deutschland ist besser als in vielen anderen Ländern. Aber trotzdem sind in etlichen Punkten Verbesserungen nötig. Darüber waren sich die sechs Kandidaten zur Bundestagswahl von CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD einig bei der Podiumsdiskussion im Zentrum für Psychiatrie Reichenau. Die Lösungsvorschläge liegen freilich mitunter weit auseinander. Im Wesentlichen ging es um folgende Themen.

Pflegenotstand: Die Situation in der Pflege sei katastrophal, so Moderator Berthold Maier. Es gebe zu wenige Fachkräfte, weil die Arbeitsbelastung hoch und die Bezahlung gering sei. Tobias Volz (SPD) sagte, das Problem sei schon lange bekannt, aber die Situation habe sich dennoch nicht verbessert. Der Bund habe nun immerhin, wenn auch spät, die generalisierte Pflegeausbildung auf den Weg gebracht, wo sich die Bewerber nicht gleich für den Berufszweig entscheiden müssen. Aber die Altenpflege dürfe nicht schlechter bezahlt werden als die Krankenpflege. Und: „Wir brauchen einen Pflegeschlüssel in den Krankenhäusern.“ Andreas Jung (CDU) verwies ebenfalls auf das neue generalisierte Berufsbild, um die Pflege attraktiver zu machen, und auf die verbesserten Leistungen durch die Pflegestärkungsgesetze, die nun auch Demenzkranke einbeziehen. Aber das System müsse besser werden, die Kassenerträge müssten bei Patienten und Pflegern zugute kommen. „Wir wollen künftig, dass alle Tarifsteigerungen eins zu eins ankommen.“ Martin Schmeding (Grüne) sagte, die Einnahmen der Pflegeversicherung seien sehr hoch, Geld sei also vorhanden. Die Grünen wollten ein Sofortprogramm für mehr Pflegekräfte. Und es sei absurd, dass Leute ihre Ausbildung selbst bezahlen sollen. Tassilo Richter (FDP) sagte zu den Arbeitsbedingungen in der Pflege: „Da müssen wir auf jeden Fall ran.“ Verstöße gegen das Arbeitsgesetz seien an der Tagesordnung. Simon Pschorr (Linke) meinte: „Die Kranken- und die Pflegeversicherung in Deutschland sind krank.“ Es brauche eine bessere Bezahlung in der Pflege, die Krankenkassen hätten genug Überschuss. Walter Schwaebsch (AfD) forderte ebenfalls geregelte Arbeitszeiten und attraktivere Löhne.

Bürgerversicherung: Vor allem die Kandidaten von Grünen und Linker forderten eine Änderung der Finanzierung durch eine Bürgerversicherung, in die alle einbezahlen – auch Beamte und gut Verdienende. „Wir wollen den Dualismus zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung aufheben", so Schmeding – und ebenso die Zweiklassenmedizin. Pschorr meinte, damit könnte der Beitragssatz für alle gesenkt werden und trotzdem hätte man mehr Geld für die Krankenhäuser und Beschäftigten. „Wir wollen auf das Niveau der privaten Krankenversicherung." Volz schloss sich an. Zudem müsse der Anteil von Arbeitnehmern und Arbeitgebern wieder auf einer Höhe sein. Richter sprach sich gegen die Bürgerversicherung aus. Es sei ein Trugschluss, dass dann alles günstiger und die Leistungen besser würden.

Ärzte/Krankenhäuser: Jung sagte, die dezentralen Strukturen mit Ärzten und Apotheken auf dem Land müssten erhalten bleiben. Der Bund habe Anreize geschaffen fürs Studium von Landärzten. Die Daseinsvorsorge für die Menschen sei eine Aufgabe des Sozialstaats, erklärte er auf Nachfrage eines Bürgers. Doch man sollte es den Ärzten selbst überlassen, ob sie in einem Krankenhaus angestellt oder selbstständig sein wollen. Richter äußerte sich ähnlich und hielt fest: „Wir möchten an das Thema Budgetierung ran." Es könne nicht sein, dass man bei einem Facharzt lange auf einen Termin warten muss, weil diesem die Behandlung nicht mehr vergütet werde. Pschorr sagte, es gehe darum, dass die Krankenhäuser mehr Geld bekommen sollten. Gesundheit sollte in der Hand der Menschen liegen und nicht vom Markt bestimmt werden. Schmeding sagte, es brauche ein gutes, flächendeckendes Gesundheitssystem. Schwaebsch dagegen meinte, nicht jedes Krankenhaus könne alles bieten. Es gelte die Ineffizienz und Verschwendung zu stoppen.

Klar wurde schließlich: Auf schnelle Lösungen darf man wohl nicht hoffen, egal wer künftig im Bund regiert. Und ohne das Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland werden die Probleme kurzfristig kaum zu bewältigen sein – zumal manche deutschen Mediziner selbst in andere Länder abwandern.

Psychiatrie mal politisch

Zum ersten Mal fand im Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZfP) eine Podiumsdiskussion zu einer Bundestagswahl statt. Organisiert hatte diese der Personalrat. Dessen Vorsitzende Edith Eberhardt erklärte, man habe alle Kandidaten der Parteien eingeladen, die in allen Wahlkreisen in Baden-Württemberg antreten. „Wir sind froh, dass alle gekommen sind“, so Eberhardt. Auf dem Podium saßen der Bundestagsabgeordnete und -kandidat Andreas Jung (CDU) sowie die Kandidaten Tobias Volz (SPD), Martin Schmeding (Grüne), Simon Pschorr (Linke), Tassilo Richter (FDP) und Walter Schwaebsch (AfD). Moderiert wurde die Diskussion von Berthold Maier, Ex-Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi im Bezirk Konstanz. Rund 70 Besucher waren gekommen, etliche davon nutzten die Gelegenheit, nachzufragen oder ihre Meinung zu sagen. (toz)