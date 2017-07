Konstanz Geplante Polizeireform: Konstanzer kämpfen für ihr Präsidium

Ist im Zuge einer erneuten Polizeireform in Baden-Württemberg der Sitz des Polizeipräsidiums Konstanz gefährdet? Droht eine Verlagerung von Kompetenzen. Landrat und Bürgermeister halten dagegen.

Erst mit Wirkung von 2014 an hat die baden-württembergische Polizeireform Konstanz zum Sitz eines Polizeipräsidiums für die Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis gemacht. Und nun könnte sich mit einer von der in Stuttgart mitregierenden CDU angestoßenen Reform der Reform wieder alles ändern. Dem Stand der Überlegungen zufolge könnten die Kreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis zu einem Polizeipräsidium zusammengefasst werden. Konstanz dagegen bliebe Präsidiumssitz und erhielte die Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil zugeordnet. Verlierer wäre bei dieser Umverteilung die Stadt Tuttlingen, die ihr Präsidium (an Konstanz) verlöre. Doch solche Planspiele stoßen im Schwarzwald auf Widerstand. Konstanz sei zu abgelegen für eine Polizeizentrale. Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hat jüngst klar gemacht, der Sitz des Polizeipräsidiums gehöre in die eigene Region.

Das wollen die Verantwortlichen im Landkreis Konstanz nicht unwidersprochen lassen. Landrat Frank Hämmerle und die Bürgermeister der Städte im Gemeinden am westlichen Bodensee haben am Dienstag mitgeteilt, man habe Innenminister Thomas Strobl gebeten, Konstanz als Präsidiumssitz zu sichern. Zum einen sei dies der Vorschlag von fachkundigen Gutachtern, zum anderen gebe es weitere gute Sachargumente. Das Oberzentrum Konstanz beherberge wichtige Justizbehörden und viele bedeutsame öffentliche Einrichtungen. Dazu kämen wichtige grenzüberschreitende Kontakte an der EU-Außengrenze, die ebenfalls für den Verbleib des Polizeipräsidiums sprechen. Landrat Hämmerle verweist zudem aufs Geld.

In die Konstanzer Polizeizentrale seien in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro investiert worden, zum Beispiel für die Einrichtung eines leistungsfähigen Führungs- und Lagezentrums. In Konstanz seien bereits Gelder eingesetzt worden, die anderenorts "erst noch in einen Ausbau investiert werden müssten."