Gekachelt, karg, vergittert: So sieht die Ausnüchterungszelle aus

Wer an der Fasnacht viel zu viel Alkohol trinkt, wer dann aggressiv wird und eine Gefahr für andere werden könnte, der landet unter Umständen in einer Ausnüchterungszelle der Polizei. Und er muss anschließend die Übernachtung dort selbst bezahlen. Wir zeigen die Zelle – mit den wichtigen Details.

Oft ist es der Alkohol, und meistens ist die Lage aussichtslos: Wer beispielsweise am Schmotzigen Dunschtig, dem höchsten Feiertag der Konstanzer Narren, viel mehr trinkt als er verträgt, wer dann noch die Kontrolle verliert und so aggressiv wird, dass die Polizei einschreiten muss, der hat Chancen, vorübergehend in einer Arrestzelle zu landen. Eine Maßnahme der Ordnungshüter für Menschen, um die sich in besagtem Zustand niemand anderes kümmern kann oder will. Abgesichert ist die Ausnüchterung meist durch einen Arzt, der die Haftfähigkeit des so auffällig gewordenen Menschen prüft, sowie grundsätzlich durch einen Richter, der den kurzzeitigen Freiheitsentzug als letztes Mittel anordnet.

Fünf bis sechs Stunden Verweildauer sind schon nötig, so schätzt Bernd Schmidt, Mitglied der Medienabteilung des Konstanzer Polizeipräsidiums. Schmidt weist auch darauf hin, dass hier nur Erwachsene zwangseinquartiert werden. Jugendliche, die sich durch übermäßigen Alkoholkonsum selbst in Gefahr bringen, werden in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht oder den Eltern überstellt. 100 Euro pro Zellen-Kurzaufenthalt stellt die Polizei in Rechnung. Fällt eine Extrareinigung an, wird's teurer.