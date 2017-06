Konstanz Geht's dem Kormoran jetzt an den Kragen?

Die Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei drängt: Der Fischfresser Kormoran soll sich nicht weiter ausbreiten dürfen.

Der Anstieg des Kormoranbestandes im Bodenseeraum hält ungebrochen an. Und die Fischmengen, die von den Kormoranen gefressen werden, betragen inzwischen mehr als die Hälfte der Fänge der Berufsfischer. Zu dieser alarmierenden Einschätzung kam die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) am Mittwoch bei ihrer Tagung in Vaduz (Liechtenstein), wie einer Mitteilung der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung zu entnehmen ist. Demnach sehen die Fischereibevollmächtigten der Anrainerländer die Lage als so ernst an, dass nun ein internationales Kormoran-Management im Bodenseeraum entwickelt werden soll. Das heißt, es könnte dann ein seeweit abgestimmtes Konzept zur Begrenzung der Zahl der schwarzen Vögel geben.

In der Thurgauer Medienmeldung über das IBKF-Treffen wird vorgerechnet, dass 2015/16 sowohl beim mittleren Bestand an Kormoranen als auch bei der Anzahl der Brutpaare die höchsten jeweils am Bodensee beobachteten Werte erreicht wurden. Vor diesem Hintergrund habe die IBKF eine Studie erarbeiten lassen, die die Entwicklung des Kormoranbestandes sowie die Auswirkung auf den Fischbestand und die Erträge der Berufsfischer darstellt. Diese Daten sollen die Informationsbasis für das Kormoran-Management sein.

Was die Fangerträge der Fischer angeht, ist die Lage aus Sicht der Bevollmächtigtenkonferenz weiterhin nicht befriedigend. Mit rund 326 Tonnen sei der Fang am Obersee 2016 zwar um 25 Prozent höher ausgefallen als 2015. Doch handele es sich immer noch um das zweitniedrigste Ergebnis seit 1936, so heißt es in der Zusammenfassung der Thurgauer Kantonsverwaltung.

Die IBKF bezog auch Stellung zu Plänen, Felchen in Netzgehegen im Obersee zu züchten, um die Langzeitdefizite beim Fischfang auszugleichen. Die Projektidee sei ein legitimes Anliegen, den Bedarf an Fischen aus regionaler Produktion abzudecken. Die IBKF nehme da keine ablehnende Haltung ein. Aus fischereibiologischer Sicht seien Aquakulturen unter bestimmten Rahmenbedingungen und mit Auflagen möglich.